“C’est dommage de finir les qualifications comme ça, mais je suis content”

22/05/2021 à 21:48 CEST

Charles Leclerc (Ferrari), devenu ce samedi le premier Monégasque de toute l’histoire à signer un pôle dans un Grand Prix de Monaco, qui coïncide cette fois avec le cinquième du championnat du monde de Formule 1 2021, il a déclaré ce samedi à Monte Carlo qu ‘”c’est dommage de finir les qualifications contre le mur”, mais que il est “content” de son “retour”.

“C’est dommage de finir les qualifications en frappant le mur”, a expliqué Leclerc, dont l’accident, sans conséquences physiques majeures, a provoqué le drapeau rouge, à 18 secondes de la fin – et la conclusion précoce des qualifications qui a suivi – et a indirectement motivé ceux qui en étaient encore à leur dernière tentative, y compris leur compagnon espagnol Carlos Sainz, ils ont dû l’abandonner.

“C’est dommage de finir les qualifications comme ça mais Je suis également très content de mon retour “, a déclaré Leclerc, 23 ans, après avoir signé sa huitième pole dans la catégorie reine.

“Je m’inquiète pour la boîte de vitessesIl va falloir y jeter un œil », a reconnu le Monégasque, qui, s’il devait remplacer cette pièce dans sa voiture, perdrait cinq places sur la grille.

“Après l’accident, je ne sais toujours pas d’où je vais venir; la vérité est quee Je ne me sens pas très bien à cause de ça “, a-t-il commenté, peu de temps après être sorti de sa voiture endommagée et abîmée, Leclerc, dont près de trois heures après la qualification il n’y avait aucune nouvelle contraire à ses intérêts.

“Je ne peux qu’espérer que tout va bien quand les mécaniciens jetteront un œil à la boîte de vitesses. Ce serait dommage de ne pas pouvoir maintenir la position, car tout au long du week-end, nous avons été très compétitifs », a déclaré Leclerc après avoir signé la« sa »maison en« pole »au Grand Prix de Monaco.