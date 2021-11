28/11/2021

L’Espagnol Rafa Mir, qui a marqué le but pour Séville à la 12e minute, a déclaré que «c’est dommage de laisser vide & rdquor; du Santiago Bernabéu (2-1) après, selon lui, que son équipe avait « très bien travaillé & rdquor ;.

« C’est dommage, l’équipe a très bien travaillé. Partir ici vide est une honte. C’est une super équipe, on a très bien travaillé et on a eu nos chances, mais si on n’en profite pas contre un rival comme ça, c’est compliqué & rdquor ;, a-t-il déclaré sur Movistar + après le match.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est dommage de laisser vide et il faut continuer à travailler. Une année, la séquence sera brisée. Nous vivons une excellente année et nous devons penser au match de mercredi & rdquor;, a-t-il commenté lorsqu’on l’a interrogé sur les 13 matchs consécutifs sans victoire de Séville au Bernabéu.

Un Rafa Mir qui a choisi de tourner la page : « Il faut se nettoyer la tête et continuer à travailler comme ça. Nous avons une grande équipe et nous devons suivre cette ligne. Aujourd’hui, c’est un plus & rdquor;, a-t-il conclu.