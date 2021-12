« C’est dommage la façon dont les arbitres traitent Fekir » Description

19/12/2021 à 19:18 CET

Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, a regretté le jeu qui a donné lieu au but « conflictuel » de l’Athletic Club inscrit par Oscar de Marcos à la 89e minute, ce qui a entraîné la défaite de son équipe 3-2 à San Mamés et s’est plaint que « c’est dommage que les arbitres traitent (Nabil) Fekir. »

« On l’a joué jusqu’au bout et on a dû perdre avec une faute contre Nabil après 10 ou 15 qu’ils ne l’ont pas chargé. C’est dommage la façon dont les arbitres traitent Nabil. Il l’a inculpé pour la faute et c’est là que le troisième but de Bilbao est venu. Je suis amer de la façon dont nous avons perdu », a admis l’entraîneur chilien.

Pellegrini, d’autre part, a admis qu’il s’agissait d’un match « compliqué » et qu’avec 1-2 en faveur du Betis et le choc « contrôlé » est venu le 2-2 qui a fait « arriver » l’Athletic.

« Nous avons remarqué l’effort de la semaine là-bas et cela s’est terminé avec cet objectif contradictoire. Il faut savoir le digérer, préparer le prochain match et si on arrive à finir le premier tour avec 36 points ce serait très bien.« , a-t-il conclu.