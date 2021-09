“C’est dommage que Fabrizio le blâme”

28/09/2021 à 12:34 CEST

La mort de Dean Berta Viñales, seulement 15 ans, lors de la course Supersport300 à Jerez, samedi dernier, est la dernière tragédie qui a secoué le motocyclisme, avec les esprits déjà très touchés cette année après les incidents qui leur ont coûté la vie à Jason Dupasquier , 16 ans, en Championnat du Monde Moto3 et Hugo Millán, 14 ans, en FIM CEV. Le drame a rouvert le débat sur l’âge précoce auquel les pilotes risquent leur vie en course et bien qu’il y ait des opinions dans tous les sens et toutes respectables, l’une s’est surtout distinguée par sa ténacité. L’Italien Michel Fabrizio a refusé de continuer à courir à Jerez, où il a voté pour participer dimanche. Il a par la suite annoncé sa retraite avec un message très critique envers la FIM, “qu’elle ne joue pas un rôle de garde-fou face à la vie, mais préfère simplement les affaires !”. Le poste controversé de Fabrice souligné Marc Marquez comme un mauvais exemple pour les jeunes générations : « Valentino Rossi, il y a des années, lorsque Márquez est entré en MotoGP, a été critiqué pour avoir dit qu’il se plaignait de ses “mauvaises” manœuvres. Vous devez être d’accord avec lui. Marc est devenu une référence : ces les jeunes imitent ses exploits », écrit-il.

Les mots de Fabrice, 37 ans, se sont sentis très mal en Championnat du Monde MotoGP et nous supposons que Marquez, qui ce week-end à Austin peut répondre à l’italien. Pour l’instant, celui qui a donné son avis sur la question a été Jorge Martínez ‘Aspar’, Ancien pilote, champion et propriétaire de l’une des équipes avec le plus d’histoire en Coupe du monde, qui hier soir, dans des déclarations au SER, considérait ouvertement que les accusations de l’Italien étaient “une honte”. Le manager de l’équipe valencienne a pris la défense de Marc et il a souligné qu'”il est une référence mondiale dans tout. J’aimerais qu’il y ait plus de pilotes comme Márquez parce qu’il a fait preuve de sérieux, de proximité, de faim, d’agressivité – c’est un pilote modèle. Je souhaite que tous les enfants veuillent être un Marc Márquez. Honnêtement , c’est C’est gênant pour un pilote de dire ça à propos de Marc. Je ne sais pas où cette personne a été touchée. “