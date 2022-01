« C’est dommage que Valtteri Bottas doive quitter Mercedes »

Sebastian Vettel est triste de voir Valtteri Bottas quitter Mercedes, mais il est optimiste quant à l’impact qu’il peut avoir sur la nouvelle équipe Alfa Romeo.

Bottas a maintenant officiellement quitté les Silver Arrows après cinq saisons de gloire, aidant l’équipe Mercedes à remporter l’or au championnat des constructeurs dans chaque campagne depuis son arrivée.

Mais Bottas n’a jamais vraiment été en lice pour le trophée du championnat des pilotes et il a souvent été le deuxième meilleur derrière Lewis Hamilton tout au long de leur temps ensemble en tant que coéquipiers.

Néanmoins, Bottas représentait toujours une option forte et solide pour l’équipe Mercedes, mais finalement, ils ont décidé d’aller dans une nouvelle direction et de faire appel à George Russell après avoir fait plus qu’assez pour impressionner ses patrons au cours de ses trois ans avec Williams.

Vettel, cependant, a aimé voir Bottas chez Mercedes et pense que c’est « dommage » qu’il ait dû partir, le considérant comme l’un des meilleurs sur et hors piste.

« D’une manière ou d’une autre, je pense que c’est dommage qu’il doive quitter Mercedes », a déclaré Vettel dans une interview avec Blick.

«Mais peut-être que le nouveau règlement de l’équipe suisse en 2022 lui conviendra, pour que les choses soient enfin plus équilibrées sur le terrain et qu’il ait plus de chances.

« Valtteri est l’un des pilotes les plus directs et les plus honnêtes. Et surtout, Bottas est aussi l’un des pilotes les plus rapides sur le terrain.

Mais Vettel peut également voir les points positifs potentiels derrière le passage de Bottas à Alfa Romeo alors qu’il se prépare à unir ses forces avec une recrue sous la forme de Guanyu Zhou.

Bottas pourra jouer beaucoup plus un rôle de «chef d’équipe» maintenant qu’il n’est plus partenaire de Hamilton.

« Je suis juste heureux qu’il puisse jouer un rôle beaucoup plus central là-bas qu’avant », a ajouté Vettel.

« Bottas n’a certainement pas toujours eu la tâche facile au cours des cinq années aux côtés de Hamilton. Mais je suis également sûr qu’il a toujours été traité équitablement chez Mercedes.

Bottas, quant à lui, réfléchissant à son passage chez Mercedes, pense toujours qu’il peut être « imbattable » lors de ses meilleurs jours en Formule 1.