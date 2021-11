C’est électrique à l’intérieur du salon de l’auto de Seattle : Ford F-150 Lightning, BMW iX et conduire la Porsche de Bill Gates

La camionnette électrique Ford F-150 Lightning est censée accélérer la volonté de plus d’Américains d’abandonner les véhicules à essence. (Photo . / Kurt Schlosser)

Vous savez que des progrès sont réalisés dans l’augmentation de la production et de l’adoption de véhicules électriques lorsque vous visitez un salon de l’auto et que vous devez vous demander quelles voitures et quels camions fonctionnent à l’essence.

Le Seattle International Auto Show est de retour au Lumen Field Event Center avec plus de 350 nouvelles voitures, camions, VUS et multisegments. Une grande partie du mélange est l’électrification d’une grande partie de celui-ci – et le fait que le matériel a juste l’air bien et est prêt à fonctionner à un niveau qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

« Le thème général de ce salon est que les constructeurs traditionnels ont commencé à introduire des véhicules électriques très compétitifs », a déclaré Tom Voelk, porte-parole du salon, journaliste automobile du New York Times et animateur de la chaîne YouTube Driven.

En évoquant des noms tels que Ford, BMW, Nissan, KIA et d’autres offrant une autonomie accrue et une capacité de charge plus rapide, Voelk a déclaré : « C’est là que tout commence. Tout est réel. Ce n’est pas du vaporware, ce sont des trucs qui arrivent sur le marché. C’est donc assez excitant de cette façon.

Le salon de l’auto a ouvert ses portes jeudi et se poursuit tout le week-end. . a parcouru le sol, a regardé sous le capot et s’est mis au volant – continuez à lire pour certains des faits saillants.

Des camions, des camions et encore des camions

L’ancien Mariner de Seattle Jay Buhner, pitchman pour une version gonflée du 4×4 robuste, pourrait en fait être à l’aise parmi certains des véhicules exposés en face de l’endroit où il jouait au baseball.

C’est un gros problème que Seattle ait débarqué le Ford F-150 Lightning, qui ne voyage que pour certains spectacles tels que Las Vegas et Los Angeles. Considéré par certains comme le camion du futur, Ford apporte l’électrique à sa catégorie de camionnettes qui représente la gamme de véhicules la plus vendue aux États-Unis

« Cela touche au cœur de ce que veulent les Américains », a déclaré Voelk. « Beaucoup de véhicules électriques ressemblent à des vaisseaux spatiaux, ou essaient de ressembler à une sorte d’électronique grand public. Le F-150 ressemble à un Ford F-150. Je crois fermement que les gens ne veulent pas que leurs voitures ressemblent à un vaisseau spatial. Ils veulent juste que leurs voitures fonctionnent. Et ils veulent que cela fonctionne comme leur voiture à essence fonctionne.

Le New York Times dit que beaucoup de choses circulent sur le camion et que si Ford peut en faire un gros vendeur, cela pourrait accélérer le passage à l’adoption massive des véhicules électriques.

« Le Lightning a non seulement une très bonne autonomie et se charge rapidement, mais ajoute en fait plus d’utilité, le genre de choses que les propriétaires de camionnettes voudraient faire. Vous pouvez alimenter votre maison hors tension », a déclaré Voelk à propos de la possibilité d’utiliser une batterie de camion complètement chargée pour alimenter une maison pendant trois jours.

« Quand les gens se rendent compte que les véhicules électriques ne servent pas seulement à sauver la planète – ils sont en fait très amusants à conduire, ils sont plus pratiques, ils sont plus utiles – c’est alors que les gens se disent : « Oh, je ne contentez-vous de cela. Je veux vraiment ça », a-t-il ajouté.

Le Lightning a été rejoint par une concurrence costaude et d’autres moins costauds (à essence) d’un assortiment de fabricants, dont Toyota, Jeep et Hyundai, dont le Santa Cruz est comme un SUV avec l’arrière coupé pour un lit de camion.

Le Jeep Gladiator Mojave classé dans le désert. (Photo . / Kurt Schlosser) Toyota joue devant la foule de Seattle avec un 4Runner de marque Seahawks. (Photo . / Kurt Schlosser) La version Black Diamond du nouveau Ford Bronco. (Photo . / Kurt Schlosser) Les participants au salon de l’auto découvrent l’espace de chargement sous le lit « camion » de la Hyundai Santa Cruz. (Photo . / Kurt Schlosser) Déménagement, Tesla ?

Tout le monde rattrape son retard lorsqu’il s’agit de rencontrer le style, les performances et la popularité de Tesla. La BMW iX pourrait être un concurrent.

Le SUV tout électrique n’est pas dans les étages des concessionnaires et n’est disponible qu’en pré-commande pour une livraison en juin. Un participant au salon qui sautait de la voiture a déclaré qu’il conduisait une Tesla depuis cinq ans et qu’il avait déjà commandé son iX.

L’un des points forts de la voiture est une calandre « auto-réparatrice » qui se trouve devant la technologie de la caméra, le radar et d’autres capteurs. BMW affirme qu’un revêtement en polyuréthane « réduit la sensibilité de la calandre aux dommages et l’effet d’auto-guérison de sa surface peut réparer les égratignures mineures, dans les 24 heures à température ambiante ou grâce à un apport d’air chaud de cinq minutes ».

Oh, et l’iX passe de 0 à 60 mph en 4,4 secondes.

À l’intérieur, la voiture est l’une des nombreuses dans lesquelles je me suis assis où le temps d’écran est définitivement arrivé. Vous vous souvenez quand c’était un gros problème si votre nouvelle voiture avait un port de chargement USB quelque part dans la console centrale ? Puis tout d’un coup, Tesla a collé une tablette géante au milieu du tableau de bord. Et maintenant, des écrans élégants et incurvés s’étendent sur la largeur de nombreuses cabines de voiture, du côté conducteur au côté passager.

« Il y a un vrai changement fondamental dans ce qui se passe à l’intérieur de la voiture », a déclaré Voelk. « Parce que non seulement nous considérons nos voitures comme un moyen de transport, mais elles sont également un espace de vie. Nous passons beaucoup de temps dans nos voitures. Il y a tout un effort pour rendre les interfaces, non seulement faciles à utiliser, mais plus grandes et plus divertissantes.

Essai routier de la Porsche de Bill Gates

Je n’avais jamais conduit de Porsche avant jeudi. Quelle meilleure façon de commencer qu’avec la Porsche Taycan électrique – la voiture que Bill Gates a choisie plutôt que Tesla, attirant ainsi la colère d’Elon Musk.

L’année dernière, Gates a qualifié sa première voiture électrique de « très, très cool » et a déclaré qu’il « l’appréciait beaucoup ».

Citant la vitesse, le style, les performances et plus encore, Tom Voelk, qui a tout conduit, a déclaré que la Taycan est la voiture qu’il achèterait si l’argent n’était pas une option.

« Ma femme le sait », a déclaré Voelk. « Si nous gagnons à la loterie… »

Oh, tu ne prendrais pas un selfie dans une Porsche ? (Photo . / Kurt Schlosser) J’ai possédé beaucoup de voitures. Aucun n’avait ce point de vue. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le modèle de base, que j’ai conduit, commence à environ 80 000 $. Un Turbo coûte 150 000 $ et le Turbo S haut de gamme – qui passera de 0 à 60 mph en 2,6 secondes – coûte 185 000 $.

Inutile de dire que je n’ai pas testé la ligne de base de 0 à 60 vitesses. Traverser le quartier de SoDo à Seattle sous une pluie battante avec un représentant de Porsche sur le siège passager était un bon moment pour le garder sous 40 ans.

Maintenir cette vitesse dans une Porsche électrique que je ne posséderai jamais a été la conduite la plus difficile de ma vie. En tant que conducteur de longue date et amoureux des voitures, c’était comme si j’étais affamé, quelqu’un a placé une pizza entière devant moi et a dit: « S’il vous plaît, appréciez l’odeur, mais n’en mangez pas. »

Chaque coup de pédale d’accélérateur m’attirait dans le siège. J’ai conduit des muscle cars qui fournissent une réponse sonore égale à cette accélération. Obtenir cette poussée sans le bruit dans une voiture de sport électrique était totalement futuriste.

Et au bout de 15 minutes j’ai dû me garer, de retour dans le présent.

Continuez à faire défiler pour plus d’images du Seattle International Auto Show. Plus de détails ici sur les horaires et les informations sur les billets.

(Photos . / Kurt Schlosser) SUV électrique Nissan Ariya. Crossover électrique KIA EV6. Jeep Grand Wagoneer — des hébergements de luxe pour vous et trois autres familles.

La nouvelle gamme de modèles Forester et Outback de Subaru reflète l’amour de Seattle pour le plein air. Subaru Wilderness Outback. Subaru parraine également une zone d’adoption de chiens au salon de l’auto. Prends juste notre argent. VE quoi ? Moteur Dodge Challenger V8. Où est le cordon d’alimentation ? Ford Shelby Super Snake, sifflant sur des voitures de moindre importance. Bentley, Lamborghini et plus de stationnement Kardashian.