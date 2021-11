C’est embarrassant d’être américain

Une visite au Canada a mis en lumière à quel point les États-Unis sont devenus fous

Georgeville, Québec, DJB

Je sais que le Canada n’est pas parfait. Il y a des mendiants dans tous les coins du centre-ville de Montréal. Je suis sûr qu’il y a des conflits politiques et que le Canada a son lot d’abrutis, de fraudes et de sottises. Ce sont des humains.

Nous avons passé une semaine au Québec, qui a toujours l’impression que c’est un état indépendant où la plupart des gens parlent français, même si si vous dites « bonjour » en anglais, ils passent presque tous à un anglais américain sans faille. Pour nous, surtout en tant que personnes âgées, c’était tellement relaxant, efficace et attentionné que sans la pluie verglaçante, nous serions restés plus longtemps.

Pour entrer au Canada, nous devions télécharger une preuve que nous étions complètement vaccinés. À la frontière, nous avons dû montrer un test PCR récent confirmant que nous étions exempts de COVID. Le Québec a exigé que tout le monde porte des masques dans les magasins. Pour entrer dans un restaurant, tout le monde doit montrer qu’il est complètement vacciné. La plupart des gens ont le code carré sur leur téléphone qu’ils montrent à l’hôte à l’entrée. Tout le monde le fait facilement, naturellement et sans protester. S’il y a une ligne pour entrer pendant une période de pointe, cela peut prendre environ cinq minutes, mais cela se déroule facilement. On nous a dit qu’il y avait des anti-vaccins, mais ils se sont fait rejeter sans problème.

De plus, le Canada est un État social-démocrate à bien des égards. Ma femme, qui est diabétique de type 1, a acheté de l’insuline facilement, à un prix inférieur à sa quote-part d’assurance. L’insuline est gratuite pour tous les Canadiens. Aux États-Unis, les personnes atteintes de diabète de type 1 qui n’ont pas d’argent meurent souvent.

Cela peut arriver parce que les Canadiens paient beaucoup d’impôts. Cela permet également aux collèges d’être abordables, aux rues d’être propres et aux transports en commun de bien fonctionner. De plus, l’impression que nous avons eue était que tout cela aide les gens à se sentir en sécurité et à vivre avec moins de stress. Ils n’ont même pas l’impression d’avoir besoin d’armes pour se protéger. Cela leur permet d’être détendus et amicaux. Il n’y a pas la pression constante de gagner plus d’argent, de devenir riche à cinquante, ou le sentiment que si vous abandonnez, vous serez sans abri.

Je suis sûr qu’il y a des scandales et des escrocs. L’économie a ses hauts et ses bas, le réchauffement climatique fait fondre le Nord et change les modes de vie, et à Montréal, ils sont mécontents que les Canadiens soient en train de perdre. Mais les gens croient fondamentalement en leur gouvernement, et personne ne répand intentionnellement une haine et des mensonges hostiles qui divisent. Je suis sûr qu’il y a du racisme, mais c’est à un niveau totalement différent, et il y a tellement de groupes de personnes divers qu’il est clair que la société est accueillante – surtout si vous êtes venu travailler et que vous avez de l’argent.

D’ici, les Américains ont l’air cupides, racistes et stupides. Comment peut-on croire tout ce que dit Trump, ou n’importe laquelle de ces conneries de complot très folles, comme Alex Jones ou Q ? Pendant des décennies, les gens se sont demandé pourquoi tant d’Américains ressentaient le besoin de porter une arme à feu. Qu’est-il arrivé au Parti républicain pour qu’il soit si prêt à trahir la démocratie et ne se soucie pas de la majorité des citoyens américains ?

Ensuite, je suis revenu aux États-Unis, où très peu de gens portent des masques, et de nombreux policiers refusent de se faire vacciner. Personne ne comprend pourquoi les gens qui ont accepté un emploi pour protéger les gens sont prêts à propager la maladie et la mort. Si les Américains sont censés être si instruits, instruits et innovateurs, pourquoi tant de gens remettent-ils en question la science fondamentale et les faits évidents ? Est-ce que « liberté » signifie simplement que vous êtes autorisé à être avide, à ne pas vous soucier de la santé et du bien-être de qui que ce soit, et à tenter de menacer et d’intimider quiconque n’est pas d’accord avec vous ?

C’était un tel soulagement d’être loin de lire comment et pourquoi cela se produit, même si ce n’était que pour une semaine. Tout cela parce que les très riches veulent protéger tout leur pouvoir et leur richesse. Ils ne veulent pas payer d’impôts. Ils veulent gérer leurs entreprises sans restriction, et ils veulent que le reste de la population travaille pour de bas salaires afin de maintenir les bénéfices des entreprises à un niveau élevé.

Ce qui est également clair, c’est que les politiques «conservatrices» de profits sur les gens sont maintenant poussées à l’extrême. Ils sont très conscients que leurs politiques tuent en fait des gens, mais ce n’est pas leur priorité. Ils tuent la plupart d’entre eux indirectement en leur donnant de fausses informations sur le virus, sur les vaccins, et maintenant sur tous les vaccins. Ils tuent des gens en les privant de soins de santé, de logement, de médicaments abordables, d’un endroit sûr où vivre et d’autres services de base. Ils tuent aussi directement des gens en polluant l’air et l’eau autour des usines, des raffineries, des mines, des sites de fracturation hydraulique, et en ne réparant pas les infrastructures que les fuites mènent dans l’eau. Ne rien faire contre la destruction du climat tue des gens dans les incendies, les inondations, les tempêtes et les pannes de courant.

C’est devenu la norme pour une grande partie de la manière américaine des affaires. Les grandes entreprises, comme Exxon/Mobil, Koch Industries, Amazon, la plupart de l’industrie pharmaceutique et une grande partie des services financiers avaient adopté l’attitude : faites tout ce que vous pouvez (le credo de Trump). Cela a trouvé sa place dans les philosophies de nombreux PDG de petites et grandes entreprises ; de Facebook à l’escroc téléphonique.

A cinquante milles au-delà de la frontière américaine, il apparaît que de nombreuses grandes entreprises et 35 à 40 % de la population n’ont aucune norme morale ou éthique. La « majorité morale » dont dépendaient autrefois les conservateurs est désormais tout sauf cela. Ils sont égoïstes, cupides, racistes et ont décidé que tout ce qu’ils doivent faire pour rester au pouvoir, même si c’est injuste, illégal ou violent, est ce qu’ils feront.

Pendant ce temps, notre président actuel fait de son mieux pour inverser la tendance. Il a même consulté le Pape. Mais le Pape représente une autre institution qui a été ternie par les mensonges et la corruption. Il semble que l’âme idéaliste de l’Amérique soit emportée par la mer avec tous les produits chimiques qui causent tant de cancers, les marées noires qui tuent les oiseaux et les poissons, et l’eau chaude qui fait monter les mers, les tempêtes plus intenses et les incendies qui brûlent les communautés.

Tout cela se produit afin de maintenir la richesse et les profits à court terme d’une infime fraction de la population mondiale. Jusqu’à présent, la grande majorité de la population n’a pas trouvé le moyen de les arrêter.

