C’est en fait le boom d’infrastructure le plus important

Les sceptiques aiment frapper Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Source: Marko Aliaksandr / ShutterStock.com

Je comprends. Cela se produit avec des innovations qui changent la donne avant qu’elles ne soient pleinement comprises.

Mais il est intéressant de noter que ces sceptiques commencent à apparaître.

En 2016, JP Morgan (NYSE:JPM) Le PDG Jamie Dimon a qualifié quiconque possédait Bitcoin de «idiot». Maintenant, JPMorgan a même sa propre crypto-monnaie… et la société prépare un fonds Bitcoin pour ses clients privés.

Plus encore que Bitcoin, les sceptiques adorent prendre des photos sur les centaines d’autres crypto-monnaies – appelées «altcoins» – sur le marché.

C’est dommage car c’est peut-être l’erreur la plus coûteuse de la planète à l’heure actuelle. Cela pourrait facilement coûter aux investisseurs des milliers – et potentiellement des millions – de gains…

À l’heure actuelle, un fusible est allumé sous le marché des altcoins. Les gens riches le savent, c’est pourquoi ils prennent de gros enjeux dans Bitcoin.

Ils prennent également de grandes positions dans les altcoins…

Mark Cuban a révélé en 2021 qu’il possédait un certain nombre d’altcoins, dont des centaines de milliers de dollars dans la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) Aave (CCC:AAVE-USD). Le milliardaire de la technologie et légendaire capital-risqueur Tim Draper a investi des millions dans des altcoins comme Tezos (CCC:XTZ-USD), Aragon (CCC:ANT-USD), Ondulation (CCC:XRP-USD) et Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD). L’entrepreneur technologique Michael Novogratz a environ la moitié de sa valeur nette de 700 millions de dollars en crypto-monnaies. Il dit que chaque investisseur devrait mettre au moins 5% de sa valeur nette dans des cryptos. Bill Gates et la Fondation Gates ont investi des millions dans les technologies de la blockchain, y compris pour les services financiers et le suivi des virus.

Pour vraiment comprendre l’ampleur de cette opportunité … et pourquoi je pense que nous sommes sur le point de voir un changement sismique en matière de création de richesse en Amérique … vous devez comprendre que la blockchain derrière les crypto-monnaies va vraiment changer le monde.

La blockchain est si importante car c’est la dernière «infrastructure d’information indispensable».

Les nouvelles infrastructures comme la blockchain sont transformatrices car elles peuvent révolutionner presque tous les aspects de la société qui dépendent de la sécurité et de la diffusion de l’information – énergie, gouvernement, finances, soins de santé, etc.

Et avouons-le, à peu près tous les aspects de notre économie en 2021 sont tirés par l’information.

Comprendre toutes les ramifications de ce changement peut vous donner un énorme avantage sur le reste du monde au cours de la prochaine décennie.

La technologie de la blockchain pourrait changer nos vies aussi significativement qu’Internet.

Il alimente notre monde numérique aujourd’hui. Cela nous a rendus beaucoup plus productifs et a fait baisser le prix de presque tout. Cela nous permet d’exploiter des données, des images et des informations personnelles d’une manière que personne ne pourrait imaginer. Il a donné vie aux réseaux sociaux, au commerce électronique, au streaming vidéo et à des entreprises innovantes comme Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Netflix (NASDAQ:NFLX), eBay (NASDAQ:EBAY), Alphabet (NASDQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) et Yahoo.

Vous ne voyez pas ces nouvelles plates-formes révolutionnaires arriver aussi souvent.

L’imprimerie était à l’origine l’infrastructure d’information indispensable. Avant d’être inventé, toutes les connaissances étaient contrôlées par l’élite et la classe dirigeante. Les gens n’avaient pas besoin de lire ou d’écrire parce que les rois, les reines et les autres membres de la classe dirigeante vous diraient quoi penser.

Mais l’imprimerie a tout changé.

Il a sorti l’Europe de l’âge des ténèbres. Le taux d’alphabétisation a commencé à grimper drastiquement. Et cela a accéléré le progrès humain à un rythme jamais vu auparavant… et jamais revu jusqu’à l’avènement d’Internet.

De nouvelles idées révolutionnaires pourraient être rapidement produites et partagées avec les masses. Et la sagesse ancienne de philosophes comme Platon et Aristote pouvait être placée entre les mains de chacun.

Il a jeté les bases de la révolution scientifique et a permis de partager et de remettre en question les idées. La capacité à diffuser des idées et à former une nouvelle opinion publique a donné naissance aux révolutions française et américaine.

Nous pourrions ne pas avoir de démocratie moderne – ou peut-être même un pays moderne – sans l’imprimerie.

Internet a franchi une étape importante, diffusant des idées et des données plus rapidement et plus largement que quiconque n’aurait pu l’imaginer.

Et la prochaine évolution est la blockchain. Cela va également perturber ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui.

Cela va changer la façon dont vous recherchez des choses en ligne, achetez des biens et des services, empruntez de l’argent, chauffez votre maison, interagissez avec les gens en ligne et plus encore. Toutes ces activités sont contrôlées par une poignée d’institutions qui ont un verrou sur nos médias, nos banques, nos cartes de crédit, l’énergie, la santé… même le pouvoir politique.

Lorsque vous contrôlez les informations, vous contrôlez les gens. Mais la blockchain, plus encore que la presse à imprimer ou Internet, ne peut pas être contrôlée par un pouvoir central.

C’est pourquoi on l’appelle déjà «le nouvel Internet» ou «Internet 2.0». Il redonne le pouvoir aux citoyens… au consommateur… au patient et à l’individu. La blockchain peut tout rendre plus transparent, efficace et honnête.

Cela se produit actuellement, et probablement seulement une personne sur 1 000 le comprend. Il est sur le point de déclencher un tsunami de nouvelles richesses et de créer de nouveaux millionnaires et milliardaires. Le prochain Bill Gates ou le prochain Jeff Bezos pourrait bien être un entrepreneur blockchain.

Je crois que quiconque agit maintenant pourrait transformer un petit investissement en une vie de richesse.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.