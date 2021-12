« C’est encore le bon moment pour s’arrêter et oublier ces défaites »

18/12/2021 à 21:20 CET

L’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a reconnu que son équipe a besoin d’une pause et après avoir assumé la mauvaise série de résultats, il pense que « c’est encore le bon moment pour s’arrêter, oubliez ces quatre défaites en championnat et être en famille. »

« Nous n’étions pas si bons avant, nous ne sommes pas si mauvais maintenant. Nous devons changer la dynamique de la meilleure façon possible », a déclaré un Imanol Alguacil qui espère « regagner force défensive et précision devant le but pour gagner des matchs. . »

Il n’a pas beaucoup insisté sur l’expulsion de Mikel Oyarzabal, le premier de sa carrière, comme déclencheur de la défaite et a rappelé qu’avec un joueur de moins, son équipe avait également des options pour égaliser Villarreal.

« Avec l’expulsion, j’ai vu que l’équipe était froide mentalement car si vous ne le faites pas contre Villarreal et que vous appuyez mal, vous leur donnez de nombreuses chances de marquer. Nous avons été fermes et dans ma tête, je savais qu’il y aurait une opportunité d’égalité mais nous devons aussi les réussir », a-t-il déclaré en référence à l’opportunité claire du Norvégien Sorloth dans la phase finale.

Il n’a pas été surpris par le niveau d’un Villarreal qui se soumet « également en Ligue des Champions à ses rivaux car il se présente facilement dans la surface et bien que nous ayons eu raison d’Isak, le match nul s’est ajusté très rapidement dans une touche avant le corner , une action que l’on sait qu’ils ont tendance à servir comme ça », a déploré le shérif en se remémorant le jeu du premier but d’Emery’s.