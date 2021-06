C’est Fastly, le serveur qui a causé l’apocalypse Internet

08/06/2021 à 23:19 CEST

Aujourd’hui à 12 heures ce qu’on peut appeler une véritable apocalypse d’Internet a explosé : rapidement, un serveur est tombé en panne, propice la chute, à son tour, de millions de pages Web à travers le monde. Cela ne s’est pas produit depuis des années, et il semble maintenant qu’une erreur humaine se soit à nouveau produite et n’a rien à voir avec l’action des pirates.

Cela était dû à l’erreur dans un CDN, c’est-à-dire un réseau de diffusion de contenu formé par divers serveurs situés dans la moitié du monde pour diffuser du contenu Internet. plus rapide qu’un réseau conventionnel. Les feuilles de style, les fichiers et les pages HTML sont intégrés aux services CDN pour une diffusion de contenu plus rapide. Ceci est utilisé par de nombreux sites Web de premier plan tels que Facebook, Netflix ou Amazon.

C’est exactement ça, un serveur CDN américain qui connecte tout cela pour rendre la livraison de pages Web plus rapide et plus accessible. Cependant, une grave erreur dans leurs systèmes a causé le chaos dans la moitié du monde. Des pages de journaux, des agences gouvernementales et d’autres sites Web ont chuté en raison de l’utilisation de Fastly, qui a réussi à réparer la panne et enquête déjà à ce sujet.