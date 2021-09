C’est fini : Ben Simmons ne jouera plus pour les Sixers

Ben Simmons a plaidé par contumace. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), le gardien australien ne se présentera pas à l’ouverture du campus d’entraînement des Sixers et compte ne pas rejouer sous le maillot de Philadelphie. “Simmons n’a pas parlé avec l’équipe depuis leur réunion fin août où il a communiqué cette décision au conseil d’administration”, précise le journaliste américain.

A sept jours du début des entraînements officiels, que les Sixers effectueront à Camden (New Jersey), Simmons a lancé un ordre de sortie de la franchise et qui peut coûter cher : des sanctions aux suspensions en passant par les retenues sur salaire. Les amendes vont de 227 000 euros pour avoir manqué chaque séance d’entraînement, jusqu’à un total de 1,3 million si aucun n’est présenté et provoquent également une baisse de la pré-saison. Des menaces que l’Australien est prêt à supporter afin de quitter Philadelphie, qui cherche un repreneur pour sa star.

Les tentatives des Sixers

Ceux de Doc Rivers ont tenté de le convaincre, car se présenter et jouer serait la meilleure option pour l’équipe. Si vous faites du bon travail et montrez une bonne forme, cela augmenterait votre valeur, cela dissiperait tous les doutes et il serait plus facile de vous présenter dans un échange. Le joueur n’a pas répondu à ces demandes.

Simmons leur demande d’accepter une offre, ils ne se soucient pas des conditions. Il y a eu des approches avec plusieurs équipes, mais aucune offre sur la table. Ont contrat valable jusqu’en 2025, pour 145 millions de dollars après la signature d’un renouvellement pour 177 millions en juillet 2019 qui a commencé à être facturé l’été dernier. Les efforts de l’équipe de Philadelphie pour tenter de convaincre l’Australien de se présenter et de jouer, ont jusqu’à présent été vains, la décision de ne pas se présenter reste en vigueur.