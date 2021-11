C’est fini! Camila Cabello et Shawn Mendes rompent après deux ans

Leur rupture a pris leurs fans complètement au dépourvu car le couple semblait plus proche que jamais après avoir traversé le confinement ensemble.

Le message avec lequel Camila et Shawn confirment leur rupture. (Instagram / Camila Cabello.)

D’ailleurs, ces derniers mois et lors de leurs apparitions publiques, les artistes avaient parlé les uns des autres de telle manière que rien ne laissait présager un dénouement comme celui-ci.

Camila, par exemple, il a avoué que son single Don’t Go Yet est inspiré par les moments avant le début de sa cour avec Shawn, quand il pensait qu’aucun d’eux n’oserait s’embrasser pour la première fois, et il a assuré le présentateur Stéphane Colbert en septembre qu’il continue à composer la quasi-totalité de ses singles en pensant au chanteur.

Nous avons également vu comment ils ont renversé du miel pendant leurs vacances à Oaxaca, où ils ont été vus en train de faire des promenades romantiques dans la ville et de déguster divers plats typiques.