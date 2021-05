“C’est fini (la pause)!”, Fernanda Castillo revient sur sa carrière d’actrice

Grâce à votre publication, nous avons pu découvrir que Fernanda reviendra de la main du réalisateur Marco Polo Constandse et qu’il a enregistré des scènes pour le film Sick of love, dans lequel il partagera les crédits avec Andres Palacios Oui Monica Huarte, bien qu’il n’ait pas révélé plus de détails.

Ce qu’il a révélé Château c’est qu’il n’aura qu’une seule participation et qu’il lui a fallu une nuit pour terminer ses scènes, donc vous pouvez continuer Liam pendant plus longtemps, jusqu’à ce que vous décidiez de reprendre les rôles principaux; Vous n’aurez même plus la pression de continuer dans la série Monarch car Netflix a décidé de ne pas la renouveler.

Avec ces Insta Stories, Fernanda Castillo a annoncé son retour dans le monde du théâtre. (Instagram / Fernanda Castillo)

“C’est fini, mais comme ça m’a plu! Merci @soyronava et @marcopolocc de m’avoir invité à revenir sur le plateau. Je t’aime!”, A écrit l’actrice dans les Stories, qui a déclaré à plusieurs reprises dans une interview avec Qui que l’une de ses plus grandes joies est d’être devant une caméra.

À ce moment, la priorité pour Fernanda, et nous sommes sûrs que ce sera toujours le cas, c’est Liam dont l’actrice partage les détails de son quotidien à travers les différentes publications qu’elle réalise sur Instagram, dans lesquelles elle en profite également pour faire des réflexions profondes sur la maternité.