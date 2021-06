C’est fini? Les rumeurs suggèrent qu’Ester Exposito et Alejandro Speitzer se sont retrouvés

Bien qu’ils soient toujours suivis sur les réseaux sociaux, la dernière photo qu’ils ont partagée ensemble est datée dans le profil d’Alejandro du 17 avril, tandis que la dernière dédicace de l’actrice d”Elite’ a eu lieu le 21 janvier à l’occasion de son anniversaire. Depuis lors, aucun des deux n’a rendu publique à nouveau une image commune, même, les deux ont supprimé certaines des photos sur lesquelles ils sont apparus ensemble.

Le 12 mai, Alejandro a partagé sur son profil Instagram une photographie révélatrice d’un livre avec quelques mots soulignés qui attirent notre attention, en particulier les lignes qui disent : “Tu dois y aller. Je serai toujours là. Tu le sais.” .

Ester Exposito et Alejandro Speitzer se sont rencontrés sur le tournage de Quelqu’un doit mourir et fin 2019, c’est alors qu’ils ont rendu leur parade nuptiale publique. Et même s’ils ont préféré garder leur relation loin des projecteurs publics, ils n’ont pas cessé de partager quelques moments romantiques sur les réseaux sociaux lors de leurs déplacements à Madrid, Rome, Londres et Mexique.