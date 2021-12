C’est fini, vous ne pourrez plus espionner si un contact WhatsApp est en ligne ou non | La technologie

Cette nouvelle fonctionnalité de sécurité que WhatsApp vient d’inclure empêchera des personnes inconnues de vous espionner lorsque vous êtes en ligne en utilisant l’application.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, et avec cela, elle présente également certains risques qui peuvent mettre en danger la vie privée de bon nombre de ses utilisateurs.

Jusqu’à présent, il était possible de savoir si une personne était en ligne même si nous ne l’avions pas ajouté à nos contacts, et en fait, il existe certaines applications en ligne qui vous offrent un historique des fois où une personne apparaît ou non en ligne.

Mais WhatsApp a signalé à travers son support qu’ils mettent en œuvre une nouvelle mesure de sécurité par laquelle les contacts inconnus ne pourront plus savoir si nous sommes en ligne si nous n’avons jamais discuté avec eux auparavant. Il s’agit d’une nouvelle fonction de confidentialité et de sécurité de WhatsApp qui est déjà activée par défaut.

C’est une nouvelle fonctionnalité de sécurité. J’ai reçu cette réponse du support aujourd’hui. Si la personne n’a pas reçu votre numéro dans ses contacts, ou si vous n’avez pas envoyé de message entre vous, la dernière vue/en ligne n’est plus visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA – PsyColette 🎅🏻🎄 (@NiHaolain) 7 décembre 2021

Dans le message d’assistance, vous pouvez lire que « pour améliorer la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, nous rendons plus difficile pour les personnes que vous ne connaissez pas et avec lesquelles vous n’avez jamais discuté, de voir votre dernière connexion et l’état de votre connexion en ligne dans le application « .

Ils ajoutent que « cela ne changera rien entre vous et vos amis, votre famille et les entreprises que vous connaissez et avec qui vous avez déjà échangé des messages ».

Avec ce changement, de nombreuses applications qui étaient dédiées précisément à cela cesseront d’exister car elles ne pourront plus fournir ce type d’informations aux utilisateurs.

Alors maintenant, vous pouvez être rassuré, vous ne pourrez plus être espionné par des personnes que vous n’avez pas ajoutées, même si, évidemment, vous ne pourrez pas non plus en faire de même.