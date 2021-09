“C’est fou d’avoir été en tête du big 3 pendant 50 jours”

in

03/09/2021 à 18:55 CEST

.

Le Slovène Primoz Roglic, leader de la Vuelta, s’est réjoui à l’arrivée à Monforte de Lemos pour deux raisons : pour la visite de sa famille et pour avoir comblé 50 jours sous le maillot de leader dans les trois grands par étapes.

“C’est beau d’avoir ma famille ici. C’est ma vie et je suis très heureux. Cela a été une journée difficile du début à la fin car il y a eu une pause avec des coureurs très forts”, a reconnu le coureur de Visma géant.

“Pour nous, c’était bien et nous aurions pu y aller doucement, mais la Vuelta touche à sa fin, donc il ne reste plus beaucoup d’opportunités et certains ont voulu jouer leurs tours”, a déclaré le leader en atteignant l’objectif.

La journée s’est terminée 21 minutes avant la meilleure heure prévue, ce qui montre que le voyage entre Tapia de Casariegos et Monforte n’était pas vraiment une douce promenade.

“Les équipes de sprinteurs ont tiré avec un rythme super dur. C’est fou que ce soit le 50e maillot de leader sur un grand tour. J’espère pouvoir le garder pour toujours ce dimanche. Je ne suis jamais doué avec les statistiques, donc elles me surprennent toujours positivement. données “, réglé.