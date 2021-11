Liverpool sera probablement tenté par une « offre idiote » pour Mohamed Salah après que Glen Johnson a affirmé que la décision serait entièrement basée sur les données.

L’attaquant égyptien est sans doute le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle. Il a marqué 15 buts en 15 apparitions en rouge jusqu’à présent cette saison. Prouvant qu’il est bien plus qu’un finisseur, Salah a également fourni six passes décisives à ses coéquipiers.

L’idée que Salah quitte Liverpool est désagréable pour les fans des Reds. Cependant, plus sa situation contractuelle s’éternise, plus leurs craintes augmenteront.

L’accord actuel de Salah expire à l’été 2023. Le temps est donc encore du côté de Liverpool pour trouver une percée et la récente révélation de Salah selon laquelle il souhaite mettre fin à sa carrière à Anfield va calmer leurs nerfs.

Néanmoins, le football est une affaire d’argent. Et s’adressant au Liverpool Echo, l’ancien arrière droit des Reds, Glen Johnson, affirme que les propriétaires du FSG seraient sérieusement tentés par une « offre idiote » pour Salah.

Barcelone et le Real Madrid étaient auparavant liés avant que la pandémie ne frappe durement leurs finances. Cela évitera probablement à John W. Henry et co d’avoir à prendre une décision difficile. Mais si une offre énorme arrive, Johnson pense que Salah pourrait être vendu.

« Nous savons quand Liverpool renouvelle les joueurs et quand ils recrutent des joueurs, tout est une question de chiffres et de statistiques », a déclaré Johnson. « Ils ne le feront que si leur ordinateur le leur dit.

«Ils ont le nouvel accord à venir, il exigera de gros salaires et il vieillit. S’ils se voient proposer un montant ridicule de frais de transfert d’argent, cela pourrait être tentant, mais vous ne le savez tout simplement pas. Nous devons juste voir quel est l’accord qui est proposé quand il vient.

«Je suis sûr que Liverpool va penser:« super, si c’est à tout prix, faites-nous une offre idiote. Sinon, nous gardons Mo Salah’. C’est gagnant-gagnant.

« Le timing est tout. Barcelone d’autrefois, bien sûr, cela attire l’attention de tout le monde. Mais ils ne sont pas cette équipe en ce moment, ils ne sont pas ce club en ce moment.

« En termes de timing, si vous avez 23 ans, bien sûr parce que vous pouvez être une légende de Barcelone pour les deux prochaines années.

« Mais avec Mo étant un peu plus âgé, aller à Barcelone pendant deux ans, à quoi ça sert ? Vous pourriez rester à Liverpool encore deux ou trois ans et devenir une légende. Je pense que ses oreilles seraient beaucoup plus dressées s’il avait 23 ans qu’il ne le ferait maintenant.

« Phénomènes » raison pour laquelle Liverpool n'a pas vu le meilleur de Solanke

Pendant ce temps, l’attaquant de Bournemouth, qui marque gratuitement, Dominic Solanke a mis le doigt sur la raison précise pour laquelle sa carrière à Liverpool n’a jamais décollé.

Solanke, 24 ans, était considéré comme un bon choix lorsque Liverpool l’a arraché à Chelsea en 2017. En raison de son âge, les frais payés par Liverpool ont été déterminés par un tribunal. Les Reds pensaient que le chiffre aurait dû être d’environ 3 millions de livres sterling, tandis que Chelsea cherchait plus du triple à 10 millions de livres sterling.

C’était une indication de la haute estime dans laquelle Solanke était tenu à Stamford Bridge. Maintenant, s’adressant à Goal (via le Liverpool Echo), Solanke a levé le voile sur son déplacement entre les deux géants. Ce faisant, il a expliqué pourquoi sa carrière à Liverpool n’avait pas démarré.

« Rien n’est acquis dans le football et les trois premiers quand j’étais là-bas étaient tout simplement phénoménaux », a déclaré Solanke.

« Je pense que personne n’aurait pu les devancer [Mohamed Salah, Sadio Mane and Roberto Firmino].

« Je n’étais pas aussi prolifique que maintenant, donc ça a aussi joué un rôle, mais ça allait toujours être difficile de faire partie d’une équipe de haut niveau avec des joueurs de qualité comme ça. »

