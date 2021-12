C’est garçon ! C’est ainsi que ‘Checo’ Pérez a découvert le sexe de son bébé

Antonio Pérez Garibay, le fier grand-père a partagé avec nous le bon moment où Checo et toute sa famille ont appris cette belle nouvelle, le pilote, Carola et leurs deux enfants étaient ensemble, Ségio Jr. qui a fêté hier quatre ans de vie, et le petit Carlota, qui sont déjà devenus des frères aînés.

« La meilleure chose dans ma vie est d’être grand-père », a déclaré Antonio exclusivement à Qui, et a ajouté qu’il est plus que ravi de cette nouvelle, avec laquelle il a revécu les deux autres moments tout aussi fondamentaux, lorsqu’il a appris l’arrivée dans ce monde des deux autres enfants qu’il a tchèque, « Remerciez Dieu pour tous mes petits-enfants qu’il m’a donnés. »

C’était le moment où ‘Checo’ Pérez a découvert le sexe de son bébé

Le tableau était des plus tendres : les deux enfants avec leurs parents dans un grand jardin, attendant celle qui s’embrase pour faire son travail et finir avec le secret. Sergio Jr. et Carlota étaient très obéissants en attendant que leur père et leur mère allument les lumières pour connaître le sexe de leur petit frère.

Le moment est arrivé, Pérez et Martínez ont fait les honneurs, ont allumé les fusées éclairantes et la fumée a commencé à sortir; Il semble que ces artefacts simples soient conçus pour maintenir l’adrénaline jusqu’au dernier moment, car même s’ils commencent à verser une épaisse fumée, celle-ci n’est pas peinte immédiatement.