« C’est humiliant ! » – Chris Sutton critique le traitement réservé par Mikel Arteta à Ainsley Maitland-Niles

Maitland-Niles reste à Arsenal malgré le plaidoyer de transfert (Photo: .)

Chris Sutton a critiqué le manager d’Arsenal Mikel Arteta pour son traitement « humiliant » d’Ainsley Maitland-Niles.

Everton tenait à signer Maitland-Niles au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert d’été uniquement pour que les Gunners bloquent le mouvement.

L’international anglais n’a pas caché son mécontentement avec une publication sur les réseaux sociaux implorant Arsenal de le laisser partir – une décision qui aurait provoqué une violente réaction.

Le Mirror a affirmé que Maitland-Niles avait été informé qu’il ne s’entraînerait pas avec l’équipe première cette semaine malgré la décision de le garder au club.

Le joueur de 24 ans a depuis eu des discussions en clair avec les Gunners, mais Sutton pense que le mal est déjà fait.



Sutton a fustigé Arteta pour le traitement réservé par le club à Maitland-Niles (Photo: .)

“Ainsley Maitland-Niles est un joueur qui devra travailler dur pour se joindre à nous”, a écrit Sutton dans sa chronique pour The Mail.

“La publication du joueur sur les réseaux sociaux dans laquelle il a clairement exprimé son désir de partir n’était pas sage.

«Cela n’allait jamais que mettre en colère ses employeurs. Mais quand j’ai lu que Maitland-Niles s’entraînait avec les enfants mardi, j’ai pensé que c’était faux. Cela n’aide personne. C’est humiliant.

— Arteta l’a gardé, apparemment après des discussions en clair. Je suis sûr que Maitland-Niles était assuré qu’il aurait sa chance d’impressionner.

‘On verra. D’une certaine manière, Arsenal gardant un joueur contre son gré résume le statut décevant du club en ce moment.

