Je continue de voir des vidéos partout sur mon TikTok FYP avec quelqu’un qui mime les mots « Etes-vous nouveau ici ? » avant de s’éloigner. Habituellement, il y a une autre personne dans les vidéos, qui peut être nouvelle dans quelque chose ou qui n’a tout simplement pas la note sur la façon dont elle est censée agir dans un scénario spécifique.

Dans ce TikTok hilarant, une personne est déguisée en arbre de Noël, mimant les mots « Êtes-vous nouveau ici ? lorsque le texte suivant apparaît à l’écran : « Quand c’est le premier Noël de la petite amie de votre frère chez vous et qu’elle n’est pas assez habillée pour faire la fête. »

Nous avons ensuite coupé à vraisemblablement la « petite amie du frère » qui n’est pas déguisée. Elle dit « ouais » avant que l’arbre de Noël ne s’éloigne.

Dans ce TikTok, une personne réalise avec tristesse qu’elle n’est plus le bébé de la famille.

Ces vidéos enregistrent des milliers de likes et de vues, mais d’où vient réellement l’audio ?

L’original « Êtes-vous nouveau ici ? La vidéo TikTok a 3 millions de likes

Le TikTok original a été publié par @angelacooley5 et c’est de l’énergie pure de Mean Girls. Dans la vidéo, une fille fait une pirouette dans la pièce et demande si la personne derrière la caméra est nouvelle ici. Elle répond par un « oui » avant que l’autre fille fronce les sourcils et danse hors de la pièce, faisant rire le caméraman. C’est le rire qui le fait, pour moi.

