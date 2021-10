C’est ici que vous pouvez acheter le merch Squid Game de Netflix .

L’esthétique de Squid Game sur Netflix est magnifique. Oui, bien sûr, l’intrigue est sauvage et les scènes peuvent parfois devenir un peu sanglantes. Mais les tenues et la palette de couleurs sont superbes. L’ensemble du spectacle est magnifiquement tourné. Les couleurs pastel, les costumes saisissants et même l’impressionnant masque en métal du Front Man sont tous sensationnels. Et avec Squid Game en passe de devenir la série la plus populaire de Netflix de tous les temps, les gens achètent vraiment du merch.

Avec Halloween qui arrive si tôt, il est probable que nous assisterons à des événements et à des fêtes en voyant des gens habillés en merch Squid Game. Et si c’est quelque chose qui vous intéresse, alors vous serez heureux de savoir que les costumes ne sont pas compliqués du tout. Vous pouvez même les acheter sur Amazon dès maintenant. Y compris ces masques avec les différentes formes que les travailleurs portent.

Vous pouvez acheter les différents masques ici, y compris le cercle, le carré et le triangle. Vous pouvez acheter les trois masques pour 15,99 £ !! En plus des combinaisons rouges emblématiques qu’ils portent avec le masque, vous pouvez également en acheter une ici aussi, y compris la ceinture.

Parlons maintenant de ces incroyables survêtements. Vous pouvez acheter le vert ici pour 37 £, et même obtenir le numéro 456 dessus ! Le survêtement rouge est également disponible à l’achat ici.

Si vous êtes créatif, le costume Squid Game est très simple. C’est juste une combinaison rouge, une ceinture noire et un masque d’escrime en plastique avec une forme dessus !! Effrayant x

Squid Game est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

