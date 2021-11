« C’est important de gagner, c’est la course quotidienne dans notre Ligue »

28/11/2021 à 22:43 CET

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone a déclaré après avoir battu Cadix 1-4 qu' »il est important de gagner » et que c’est « la course quotidienne » dans LaLiga Santander, et a apprécié le grand match de son équipe contre « un rival difficile », sans éviter l’autocritique, puisqu’il a affirmé qu’ils doivent « essayer d’améliorer certaines facettes ».

« Nous aimons la place que nous avons dans la ligue. L’adversaire était coriace et, surtout en défense, il n’y avait aucun moyen de le blesser, mais en seconde période le jeu s’est débloqué et nous avons pu le blesser »L’entraîneur argentin a déclaré lors d’une conférence de presse, admettant que Cadix avait rendu la première mi-temps « difficile » pour son équipe.

Simeone a défendu les onze qu’il alignait au Nuevo Mirandilla, a déclaré qu’il essaie « toujours » de mettre « une formation qui fait mal au rival » et a ajouté que « en gagnant ou en perdant, la critique est gérée d’un côté ou de l’autre », mais à gauche bien sûr, il a pleinement confiance en ses joueurs.

« Je fais confiance à l’équipe, et nous avons besoin de tout le monde. C’est ce que je revendique. », a déclaré l’entraîneur du matelas, qui a rapporté qu’en première mi-temps, l’Atlético avait « assez bien fait circuler le ballon », bien que Cadix « ferme toujours bien et, à partir de là, contre-attaque ».

Il a ajouté qu’à la mi-temps ils ont parlé « pour trouver ces espaces en seconde période et le but de Lemar et Griezmann est apparu, et tout était plus facile et plus clair », tout en saluant la contribution des joueurs qui sont sortis comme des rafraîchissements : « les gens qui a bien quitté la banque & rdquor;, a-t-il affirmé.

« Le résultat a été une conséquence de ce que nous faisons dans la Ligue. En trois matchs, nous en avons remporté deux et fait match nul. Nous devons essayer d’améliorer certains aspects et suivre la ligne d’aujourd’hui ; nous cherchons des variantes & rdquor;Simeone a stressé.

Il a également évoqué la blessure du défenseur central uruguayen José María Giménez et son remplacement par le Brésilien Felipe Augusto, et a souligné qu' »il était un peu chargé » et ils ont décidé de le changer, sans préciser plus de détails sur sa maladie.