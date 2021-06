“C’est important que Mbappé continue au PSG”

06/10/2021

Le à 18:20 CEST

Emmanuel Macron, Président de la République française, s’est rendu chez Claire Fontaine pour saluer l’équipe nationale à la veille du championnat d’Europe, qui démarre avec Turquie-Italie ce vendredi. Profitant de la visite, Macron a accordé une interview à RMC dans laquelle il a évoqué la situation de certains internationaux, comme Mbappé, Lloris ou Kanté.

La première question que le président a abordée est l’avenir de Kylian Mbappé, dont la continuité au PSG est encore inconnue. “Le PSG est un très grand club, qui a su faire grandir Mbappé. Je pense qu’il est important que tu restes tant pour le club que pour le championnat de France. Cependant, je ne ferai jamais pression sur un joueur pour qu’il reste dans une équipe. Ce sont des choix très personnels et je les respecte.”

S’il est vrai que Mbappé pourrait finir par quitter la Ligue 1, Macron se rassure sur le fait qu’il pourra continuer à profiter de son talent en équipe de France. « Mbappé est un jeune homme qui suscite l’admiration de millions de Français. Ce qui impressionne, évidemment, ce sont ses qualités de footballeur. Quand vous le voyez dans un champ, vous comprenez que il voit des choses que les autres ne voient pas, c’est un excellent joueur.”

Le président de la République française n’a pas seulement vanté ses qualités sur le terrain, il a aussi mis en avant ses vertus extra-sportives. “Mbappé fait preuve d’une maturité inconvenante pour son âge. Il a été élevé par son père et sa mère avec les valeurs de respect et de camaraderie et veut toujours aider les jeunes qui viennent des quartiers les plus défavorisés. Il se soucie de la France, et le rôle qu’il a joué pour encourager les jeunes à se faire vacciner en est une preuve supplémentaire. C’est un exemple pour les jeunes, tout comme Lloris ou Kanté“.

Pour finir, Macron a tenu à dédier quelques mots d’admiration à N’Golo Kanté, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. “Quand je regarde le chemin parcouru par Kanté cette saison, J’attends autre chose que le Ballon d’Or. Touchons du bois. “