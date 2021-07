“C’est inacceptable d’être 1” plus lent qu’Alonso “

09/07/2021

Le à 15h23 CEST

Esteban Ocon a joué dans une brillante première saison avec Alpine, battant les résultats de Fernand alonso en qualifications et en course, mais maintenant les rôles ont tourné et le Français est entré dans une spirale très négative qu’il essaie de comprendre. Depuis que son renouvellement avec Alpine a été annoncé jusqu’en 2024, Ocon est à trois courses consécutives (France, Styrie et Autriche) de retard Alonso et avec des performances bien inférieures à celles de l’asturien au volant de l’A521.

“À Silverstone, nous allons repartir de zéro. Cette semaine, je vais rencontrer l’équipe pour évaluer combien de pièces nous pouvons changer avant de reprendre la route. Changer mon châssis ? Plus nous pouvons changer de choses, mieux c’est. Parce qu’alors il y aura un doute de moins. Qu’est-ce que c’est ? Inacceptable, c’est que lors de la première course en Styrie, il était une seconde plus lent qu’Alonso sur une si petite piste. Il y a certainement quelque chose qui n’a pas fonctionné correctement et nous devons le comprendre. Espérons que heureusement, je suis sûr que nous reviendrons beaucoup plus forts”, a assuré le pilote français, qui a dû partir dès le premier tour du GP d’Autriche, alors qu’il affrontait l’Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, casser la suspension avant de sa voiture.

Marcin Budkowski, PDG d’Alpine, a expliqué la situation entre ses deux pilotes “C’est difficile. La mid zone est très compétitive, on la voit tous les week-ends et chaque dixième compte. Esteban était deux dixièmes plus lent que Fernando en Q1 de Styrie, ce n’est pas beaucoup, mais l’un peut arriver en Q3 et l’autre reste en Q1. Il a beaucoup travaillé depuis, il a passé la semaine entre les courses avec les ingénieurs à regarder les différences entre le style de Fernando et le sien. Et il était proche », a-t-il déclaré. Concernant la progression de Alonso Il a noté qu'”il n’était jamais loin, déjà à Bahreïn, il a pris tout ce qu’il avait dans la voiture et l’a mis en Q3. Mais vous devez construire les réglages, vous avez besoin de confiance et vous devez effectuer à cent pour cent dans un très court tour. Un pilote. comme Fernando, malgré son énorme expérience, il a dû s’habituer à gérer les températures des pneus dans des situations de circulation et d’autres détails qui influencent tellement les qualifications. Cela prend du temps, mais il l’a déjà. “

Alonso lui-même a contrasté son bon moment avec la mauvaise séquence d’Ocon lors d’une rencontre avec les médias espagnols à Barcelone, hier jeudi : « Dans les premières courses, Esteban a fait un très bon travail et a obtenu une excellente performance de la voiture avec des avantages, sur Samedi , ça ne me suffisait pas. C’était un peu d’adaptation, pour ma part, j’ai envie de penser que je manquais quand il s’agit de sentir les pneus. Mais maintenant je suis plus heureux et à l’aise et je ne sais pas si ça a coïncidé avec lui étant plus mal à l’aise, ou C’est une progression naturelle de tous dans les premières courses. Vous devez vous rappeler que c’est la première année de Tsunoda, que Ricciardo va et vient en termes de performances, Vettel & mldr; je ne savoir ce qui arrive exactement à Esteban, mais ce sera bientôt super compétitif », a valorisé.