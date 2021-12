02/12/2021 à 00:01 CET

Marcelino García Toral, entraîneur de l’Athletic Club, a assuré, après la défaite contre le Real Madrid (1-0), que « c’est incroyable de ne pas gagner & rdquor; pour le « bon jeu & rdquor; ce que son équipe a fait, mais, a-t-il estimé, « le football est parfois injuste.

« Le football est tellement capricieux que de jouer un si bon match et d’avoir autant d’occasions, laissant le Real Madrid avec si peu de & mldr; nous n’avons pas gagné. C’est incroyable de ne pas gagner, mais le football est si injuste que parfois & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« L’analyse du match d’aujourd’hui est très simple, ce qui nous est arrivé dans plusieurs matchs ; Espérons que la dynamique changera bientôt car je suis entraîneur depuis longtemps et je n’ai pas vu ça de ma vie. Un match peut arriver, mais de manière répétée, il est difficile que cela se produise et cela nous arrive & rdquor;, a-t-il ajouté.

« Cette saison, l’Athletic a joué de nombreux matchs pour les gagner, mais pour une raison quelconque, nous n’en sommes pas capables. C’est aussi une question de chance. Nous avons beaucoup moins de points que ce que nous méritons. Nous avons des problèmes face au but, mais pas par manque d’occasions. L’équipe génère beaucoup, accorde peu et souffre peu, moins dans les 20 premières minutes d’aujourd’hui & rdquor;, a-t-il complété.

Un Marcelino qui voulait voir le visage positif malgré avoir enchaîné six matchs de suite sans connaître la victoire : « Ce qu’il faut faire, c’est rivaliser comme nous sommes en compétition. Nous n’allons pas tenter autant d’occasions qu’aujourd’hui contre Getafe. Cette équipe reçoit beaucoup de bâtons. Dans le sens où vous avez le sentiment d’avoir fait beaucoup plus de mérite pour marquer plus de points que nous. L’Athletic ne méritait pas de perdre ici, mais ils ont perdu ; vous devez continuer parce que c’est le chemin. Si les 14 prochains matchs nous jouons les mêmes, les résultats seront différents & rdquor ;, a-t-il déclaré.

« Je suis à mort avec mes joueurs et ils doivent continuer comme ça car c’est le chemin et dans une autre partie de la saison nous aurons notre prix & rdquor;, a-t-il ajouté.