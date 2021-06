“C’est incroyable que Carla Suárez soit de retour”

in

26/06/2021 à 14:11 CEST

.

l’australien Ashleigh Barty, numéro un mondial, a déclaré qu’il était incroyable que Carla Suárez, sa rivale au premier tour à Wimbledon, soit revenue sur le circuit après avoir surmonté un lymphome de Hodgkin.

Les Canaries, qui sont revenues disputer le dernier Roland Garros après plus d’un an d’absence, affronteront Barty dans le match qui ouvrira le court central pour l’équipe féminine, après la championne en titre, Simona halep, sortira du tournoi.

“C’est une opportunité que très peu de gens ont, d’ouvrir le court central. Je suis très fier d’avoir cet honneur”, a déclaré l’Australien lors d’une conférence de presse.

“C’est incroyable que Carla est revenu. C’était excitant pour tout le circuit qu’il puisse revenir, il a un grand caractère et une grande résilience. Il est au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Ce sera très bien d’ouvrir le court central contre elle. Je vais devoir être à mon plus haut niveau contre elle. La voir faire ce qu’elle aime est merveilleux”, a-t-il déclaré.

Sur la possibilité de revenir à Wimbledon après deux ans, Barty Il a noté qu’il est apprécié “dès que vous franchissez les portes du club”.

“C’est un sentiment qui ne peut pas être tenu pour acquis. C’est spécial de pouvoir revenir ici et d’en apprendre plus sur ces pistes.”