‘C’est insensé!’ Les employés de l’OAN repoussent le grand mensonge ⋆ .

Plus de quelques employés de One America News Network (OAN) sont mécontents de l’insistance du réseau à continuer de faire valoir que Donald Trump est le président légitime des États-Unis. Le réseau de nouvelles en ligne, qui est devenu l’un des favoris de l’ancien gars après avoir tourné Fox News pour ne pas l’avoir soutenu aveuglément et pour avoir été le premier à appeler l’Arizona pour l’opposant Joe Biden le soir des élections, fait actuellement face à la dissidence des employés mécontents. la couverture post-électorale.

Pas plus tard que le 28 mars, le réseau publiait un rapport alléguant qu’il y avait «encore de sérieux doutes sur qui est réellement président», ce qui, étonnamment, n’est pas un point de vue partagé par tous les employés.

Lors d’entretiens avec 18 employés actuels et anciens de la salle de rédaction de l’OAN, 16 ont déclaré que la chaîne avait diffusé des rapports qu’elle considérait comme trompeurs, inexacts ou faux », indique le rapport, ajoutant qu’un producteur a admis que la direction prise par le réseau est préoccupante, selon à une nouvelle pièce dans le New York Times.

NOUVEAU: Les employés de One America News, le point de vente de désinformation préféré par Trump, ne pensent pas que leurs propres histoires sont vraies et encouragent les poursuites contre les propriétaires. Un producteur, à propos de l’émeute du Capitole: «C’est ce qui se passe quand les gens nous écoutent» https://t.co/2ZL234P4aP – Rachel C. Abrams (@RachelAbramsNY) 18 avril 2021

Marty Golingan, producteur de la chaîne depuis 2016, a déclaré que l’OAN avait changé ces dernières années. Au début de son emploi, a-t-il déclaré, il se concentrait davantage sur une couverture neutre basée sur des rapports de l’Associated Press ou de .. Pendant la présidence Trump, il s’est déplacé plus à droite, a déclaré Golingan. Et quand il regardait la couverture de la foule pro-Trump pénétrant dans le Capitole, a-t-il déclaré, il craignait que son travail n’ait pu contribuer à inspirer l’attaque.

La productrice de nouvelles Allysia Britton a déclaré qu’elle faisait partie des plus d’une douzaine d’employés qui avaient quitté l’OAN à la suite de l’émeute au Capitole. Elle a critiqué une partie de ce que la chaîne avait rapporté, affirmant que ce n’était «pas à la hauteur des normes journalistiques», indique le rapport du Times avec Britton avouant: «De nombreuses personnes ont exprimé des inquiétudes. Et le fait est que lorsque les gens parlent de quoi que ce soit, vous aurez des ennuis.

Avec l’histoire OAN wapo qui circule ce matin-là, une autre distinction entre OAN et Newsmax / Fox est que, bien que les 2 derniers soient effectivement sur Team Trump, OAN a la distinction unique de 1 de leurs hôtes en ondes en fait, travaillant secrètement sur le L’équipe juridique dirigée par Rudy pour annuler la démocratie https://t.co/DsABDjCWjJ – Asawin Suebsaeng (@ swin24) 18 avril 2021

Bien que l’OAN ait jusqu’à présent évité une poursuite de la part de Dominion Voting Systems pour des commentaires diffamatoires au sujet de la fraude électorale, certains employés souhaiteraient qu’il y en ait une pour changer la culture du réseau. «Beaucoup de gens ont dit: ‘C’est insensé, et peut-être que s’ils nous poursuivent en justice, nous arrêterons de publier des histoires comme celle-ci», a-t-il déclaré.