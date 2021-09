“C’est irrespectueux, je ne l’aurais pas fait”

Rio Ferdinand a été stupéfait lorsque Lionel Messi a pris position sur le sol derrière le mur des coups francs du PSG lors de sa victoire 2-0 sur Man City mardi soir.

Messi a marqué un but sensationnel – son premier pour son nouveau club – alors que les hommes de Pep Guardiola ont été battus lors de leur match de phase de groupes.

Messi était au sol pour un coup franc

« Vous ne pouvez pas ! C’est irrespectueux ! “Si j’étais dans cette équipe, je dirais écoute, non, non, non, je m’allongerai pour toi!” Lionel Messi allongé derrière le mur sur coups francs ?!@rioferdy5 ne l’a pas #UCL pic.twitter.com/XmpPd8mB8H – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 28 septembre 2021

Le but de la légende argentine était bien sûr le principal sujet de discussion.

Cependant, à l’approche du temps plein, les fans et les experts ont compris que Messi avait pris position au sol pour empêcher Man City de tenter un tir bas avec un coup franc tardif.

Rio Ferdinand a réagi sur BT Sport: “Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de le faire sur le terrain d’entraînement, quelqu’un aurait dû y aller et dire:” Non, non, non, non, non, non.

“Cela n’arrive pas à Leo Messi.

Kylian Mbappe a fait la même chose que Messi

“Non Non Non Non. Vous ne pouvez pas.

« C’est irrespectueux, je ne l’aurais pas.

« Si j’étais dans cette équipe, je devrais dire : ‘Écoutez, je vais m’allonger pour vous.’

« Désolé, je ne pouvais pas le laisser s’allonger comme ça. Je ne peux pas le voir.

“Il ne salit pas son équipement, ce n’est pas ce que fait Messi.”

Plus tôt dans le match, Kylian Mbappe a pris la même position, prouvant que les superstars du PSG n’ont pas peur de faire leur part en défendant l’équipe.