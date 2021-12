« C’est irrespectueux » – Paul Merson frappe Arsenal et Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a récemment été dépouillé du brassard de capitaine (Photo : Robin Jones/.)

Paul Merson a critiqué le comportement « irrespectueux » de Pierre-Emerick Aubameyang, mais insiste sur le fait qu’Arsenal s’est imposé le problème.

Une semaine mouvementée dans le nord de Londres a vu Aubameyang déchu de son poste de capitaine pour une « violation disciplinaire » tandis que les derniers rapports suggèrent que Mikel Arteta l’a banni de l’entraînement en équipe première.

Arteta a refusé d’entrer dans les détails de la situation, mais on pense qu’Aubameyang n’est pas rentré d’un voyage à l’étranger, ce que le club a approuvé, à temps.

L’ancien artilleur Merson pense qu’Arsenal n’aurait jamais dû donner au joueur de 32 ans un nouveau contrat de trois ans l’été dernier, car ses performances se sont dégradées depuis.

« Arsenal a eu ce qu’il méritait avec Pierre Emerick-Aubameyang parce qu’ils n’auraient jamais dû lui donner ce contrat », a déclaré Merson au Daily Star.

« Il a beaucoup trop d’argent pour son âge, il n’est plus le même joueur depuis qu’il a signé, et il ne devrait pas revenir dans l’équipe maintenant à mon avis.

» Si quelqu’un lui offre 350 000 £ par semaine ailleurs, je le déposerais là-bas, mais Barcelone n’a pas d’argent et je ne vois pas comment ils pourraient se permettre ne serait-ce que la moitié de son salaire.

Pierre-Emerick Aubameyang a été exilé par Mikel Arteta (Photo : Richard Heathcote/.)

« Pour moi, Arsenal est à nouveau dans cette situation car ils l’ont laissé terminer son contrat et lui ont ensuite donné un camion plein d’argent. C’est à nouveau comme Mesut Ozil.

‘Aubameyang est un excellent finisseur avec un bon rythme. Mais il a 32 ans. Ils ont dû se rendre compte qu’il n’allait pas aller plus vite…’

Arteta a confirmé qu’Aubameyang ne serait pas disponible pour la sélection pour son prochain match contre Leeds samedi.

Cela a conduit à la spéculation que son séjour dans le nord de Londres pourrait toucher à sa fin et Merson pense que si un club présente une offre, il devrait le déplacer.

J’espère que sa mère malade va bien. Et je sais qu’il avait la permission d’aller la voir. Mais si on vous dit quand revenir et que vous ne vous présentez pas, c’est mauvais », a-t-il ajouté.

«Cela fait deux fois qu’il a été mis à la hache pour avoir enfreint les règles. Cela ne devrait pas arriver à un jeune de 20 ans et encore moins au capitaine. C’est irrespectueux.

« Demandez à Tony Adams ou Thierry Henry à quel point ils étaient fiers du capitaine d’Arsenal. C’est un honneur. Mais cela ne semble pas être pour Aubameyang.

« Il ne peut pas revenir dans l’équipe ce week-end. Aucune chance. Ils ont trop bien joué sans lui. Et s’ils peuvent se débarrasser de lui, ils le devraient.



