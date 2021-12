C’est Januzaj en data : la fin du Real pour laquelle Xavi soupire

10/12/2021 à 14h50 CET

Adnan Januzaj. Le milieu de terrain de la Real Sociedad est le nouveau nom qui sonne pour renforcer le Barça sur les prochains marchés des transferts. Le Belge a 26 ans et est très adapté à LaLiga Santander, d’où vient Manchester United. International avec l’équipe de Belgique, il peut évoluer à différents postes, celui de demi-point et l’extrême le plus courant.

À sa cinquième saison dans la Ligue, Januzaj semble s’être imposé une fois pour toutes dans le onze de départ ‘txuriurdin’. Après quatre saisons quelque peu irrégulières entre blessures et remplacements, le belge est un fixe pour Imanol Alguacil.

Deux buts et deux passes décisives ajoute cette saison un Jazunaj, qui réalise ses meilleures performances en Ligue Europa, où il a été titulaire dans les six tours de la phase de groupes. En championnat, malgré le fait qu’il ait commencé à alterner remplacements et titres, il a déjà enchaîné six matchs en commençant au début, ajoutant un seul but lors de la victoire contre Osasuna.

Déséquilibre et marchandage

Januzaj n’est pas un joueur qui se démarque par ses chiffres, dans les 146 matchs qu’il a disputés avec le maillot du Real, le Belge a 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Bien sûr, cela a été et est un véritable casse-tête pour les défenses rivales.

Treize fois internationales avec son équipe nationale, Januzaj a ajouté un seul but, celui qu’il a marqué lors de la dernière Coupe du monde de Russie 2018. Il a également participé à l’UEFA Nations League, aux matches de qualification pour l’Eurocup et la Coupe du monde.