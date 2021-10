MADRID, 11 octobre (EUROPA PRESS) –

Le musicien Paul McCarney Il a blâmé John Lennon pour la rupture des Beatles, un groupe qu’ils ont formé avec Ringo Starr et George Harrison et qui s’est séparé en 1970.

« C’est John qui voulait divorcer« , a assuré Paul McCartney dans une interview à BBC Radio 4 qui sera diffusée dans son intégralité le 24 octobre, selon une avance publiée ce lundi par The Guardian.

Jusqu’à présent, on pensait que Paul McCartney était le coupable de la dissolution du groupe il y a plus de 50 ans, mais maintenant l’auteur-compositeur-interprète britannique a révélé que Lennon était le premier à chercher une issue : « Je n’ai pas provoqué la scission. C’était notre Johnny. »

McCartney, qui aura 80 ans l’été prochain, a déclaré que son intention était que le groupe continue, car, après seulement huit ans ensemble, ils créaient toujours « des trucs assez bons. »

« C’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie, alors je voulais que ça continue», a souligné McCartney, qui a défini cette période comme « la période la plus difficile » de sa vie.

Le musicien a reconnu que, si Lennon n’avait pas démissionné, la trajectoire musicale du groupe aurait été « beaucoup plus longue ». « Il aurait pu être. Le fait était que John se faisait une nouvelle vie avec Yoko. John avait toujours voulu se séparer de la société parce qu’il avait été élevé par sa tante Mimi, qu’il était assez répressif, raison pour laquelle il a toujours cherché à se libérer », a expliqué.

Dans l’interview, l’artiste de Liverpool évoque également des accusations de gâter le groupe en demandant à des avocats de régler leurs différends ou en affirmant que c’est lui qui a rompu le groupe en répondant à la question d’un journaliste affirmant que les Beatles eux n’existaient plus : « J’ai dû vivre avec ça parce que c’est ce que les gens ont vu. Tout ce que je pouvais faire, c’était dire non. »

Concernant sa décision de poursuivre sa carrière solo, McCartney répond : « Arrêtez-vous là, je ne suis pas la personne qui est à l’origine de la division. Ah non non non John est entré dans une pièce un jour et a dit qu’il quittait les Beatles« .

McCartney dit que John Lennon a décrit sa décision de quitter le groupe comme « assez excitante » et « plus comme un divorce ». De leur côté, les autres membres du groupe, selon McCarney, sont restés « pour recoller les morceaux ».