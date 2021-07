C’est Jorge Messi félicitations à Leo

in

11/07/2021 à 11h32 CEST

Le père et représentant de Leo, Jorge Messi, a rapidement partagé un message sur ses réseaux sociaux pour féliciter son fils. Le 10, il l’a vécu avec folie et passion, mais son père a sûrement ressenti la même chose. Un long moment et de nombreuses batailles perdues avant de réussir à monter un grand tournoi avec l’équipe argentine, quelque chose qui a peut-être fait presque autant de mal aux deux. Mais finalement le jour est venu.

Après la fantastique victoire contre le Brésil, Jorge a partagé un message sobre accompagné de la photo de Leo soulevant la Coupe et de tous ses coéquipiers l’encourageant : “tu le mérites lionel“.

Un père fier de son fils qui, même s’il n’a pas beaucoup développé sur les réseaux, sûr qu’en se parlant, l’émotion les envahissait.