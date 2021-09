C’est juste Diablo 2 à nouveau

Image : Activision Blizzard

C’est l’année de notre seigneur 2021 et je joue à Diablo II sur ma PlayStation 5.

Eh bien, techniquement Diablo II : Ressuscité, mais ça pourrait aussi bien être la même chose.

Diablo II: Resurrected est la dernière tentative de Blizzard de réorganiser l’un de ses jeux de rôle classiques et très appréciés avec de nouvelles cloches et sifflets. Depuis sa révélation en février dernier, cependant, le remaster a également été enrôlé dans une double mission en tant que première version majeure d’Activision Blizzard à la suite des multiples poursuites et enquêtes sur son lieu de travail. Entre autres choses, l’entreprise est accusée d’avoir propagé un environnement hostile, de harcèlement sexuel et d’abus pour les employés, dont l’un s’est finalement suicidé.

Tout écrit sur Diablo II: Ressuscité, du moins dans mon esprit, doit également s’adresser à l’éléphant démoniaque dans la pièce. Certains points de vente ont même pris la décision à l’échelle du site de cesser complètement les rapports favorables d’Activision Blizzard. Quand est venu le temps pour quelqu’un de s’attaquer à Resurrected ici à Kotaku, nos patrons nous ont heureusement donné la possibilité de décliner l’implication dans ce genre de couverture « hey regardez, la société de merde a sorti un nouveau jeu », un luxe que peu dans notre travail ont été accordée.

Mon point de vue sur la question est que Diablo II: Resurrected n’est pas l’œuvre d’un PDG gluant ou des hommes qui ont fait de la vie à Activision Blizzard un enfer pour tant de gens. Des centaines de développeurs de plusieurs studios ont travaillé pour pousser ce jeu à franchir la ligne d’arrivée. Et après tout ce qui s’est passé, ils sont toujours fiers de ce qu’ils ont accompli. Même si les employés de Blizzard ont quitté leur travail et ont exigé mieux de la direction, ils n’ont jamais demandé une seule fois aux gens d’arrêter de jouer et d’apprécier les jeux qu’ils ont créés.

Donc, dans cette optique spécifique et en mettant de côté la qualité réelle du jeu lui-même pour un instant, je considère Diablo II: Resurrected comme un triomphe. Faire des jeux est une tâche si monumentale dans le meilleur des cas que je ne peux pas imaginer ce qu’il a fallu pour faire ressusciter la porte avec des creeps inexplicables lorgnant à chaque coin de rue.

Diablo II: Resurrected est un portage remasterisé et moderne du classique 2000 d’exploration de donjons du même nom. Il met à jour l’expérience avec plusieurs couches de peinture éblouissantes et quelques changements de qualité de vie bienvenus, mais pour le meilleur ou pour le pire, c’est le Diablo II dont vous vous souvenez depuis le début. Quiconque a le moins d’histoire avec le jeu original sera très probablement en mesure de sauter dans Resurrected avec très peu de difficulté. Le squelette de Diablo II, réanimé ou non, est ici bien intact.

Contrairement aux jeux d’avant et d’après, Diablo II n’est jamais apparu sur les consoles de salon, ce qui fait également de Resurrected la première fois que les gens peuvent se promener dans la lande de sang et s’engager dans des courses sans fin de Baal hardcore avec un contrôleur – eh bien, sans l’utilisation de mods, bien sûr. Et bien que ce ne soit pas, comme avec Diablo III, la meilleure façon de jouer au jeu (mon bouton d’esquive me manque vraiment), s’éloigner de la configuration traditionnelle de la souris et du clavier comporte son propre ensemble d’avantages uniques.

Plus particulièrement, jouer à Diablo II: Resurrected sur le contrôleur élargit l’ensemble d’outils de votre personnage en permettant le mappage de six compétences, qui peuvent également être basculées avec six autres compétences en maintenant un bouton (la gâchette gauche par défaut). Ceci est loin des deux boutons de la souris du jeu original et rend Diablo II beaucoup plus attrayant. Cela dit, la perte de ciblage précis et de navigation dans les menus offerte par cette souris peut souvent être un facteur décisif. En basculant entre les deux types de contrôle, j’ai trouvé à la fois amusant et frustrant dans une égale mesure. Il s’agit simplement de décider quels inconvénients vous êtes prêt à supporter.

Ce que je préfère dans Diablo II: Resurrected, c’est la possibilité de basculer entre les nouveaux visuels épatants et les graphismes à l’ancienne à la volée. Au cours des quelques heures où j’ai joué au jeu, au moins la moitié de ce temps a été passé à faire des allers-retours pour voir comment les développeurs ont remasterisé les environnements d’origine pour ce nouveau jeu. C’est fou, du moins pour un luddite complet comme moi, à quel point ils ont pu correspondre à l’esthétique de Diablo II. Certains peuvent trouver à redire à quel point il ressemble parfois à Diablo III, mais j’apprécie beaucoup la clarté visuelle supplémentaire qui accompagne cette réimagination moderne.

Assez drôle, ma mémoire de l’original Diablo II ressemble beaucoup plus à Resurrected, donc revenir à ces graphismes basse fidélité peut être un énorme foutre.

Malheureusement, aucun de ces changements ne peut éloigner Diablo II: Ressuscité du fait que, dans l’ensemble, il ne s’agit que de Diablo II, un jeu qui, malgré son statut d’icône, devient de plus en plus lassant au fil des années. Le genre d’exploration de donjons est tellement avancé depuis 2000 que Diablo II ressemble maintenant plus à une relique obsolète qu’à un classique bien-aimé. Ne vous méprenez pas, il y a encore beaucoup de plaisir à avoir avec ces systèmes à l’ancienne. Je n’ai plus la patience de gérer les conneries.

Le rythme effréné de son gameplay instantané, les attaques manquantes contre les ennemis juste à côté de vous, les gémissements orgasmiques des PNJ féminins lorsque vous les hachez en morceaux, les vérifications constantes des statistiques pour éliminer un ou deux dégâts supplémentaires, l’inventaire limité l’espace et les fréquents retours en ville pour décharger vos déchets. Tout se combine pour créer une expérience dans laquelle je ne me sens plus obsessionnellement obligé de passer des heures de mon temps. Dommage.

Diablo II: Resurrected est sûr d’être beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Un classique revisité de votre enfance. L’occasion de découvrir enfin une pièce fondamentale de l’histoire du jeu vidéo. La dernière opportunité pour une méga-entreprise de se sortir de la controverse. Un accomplissement personnel à conserver quand tout autour de vous va chier. Diablo II est un point focal tellement monstrueux de la culture du jeu à ce stade que, vraiment, toute opinion sur ses avantages et ses inconvénients est presque complètement inutile. C’est une quantité connue que presque tout le monde revisite avec un ensemble d’idées préconçues et fermement ancrées sur son importance.

Il y a une raison pour laquelle on se souvient si bien de Diablo II, tout comme il y a une raison pour laquelle le jeu a été itéré puis entièrement amélioré par rapport à ses conventions. Diablo II: Resurrected n’est pas une révélation étonnante tout comme ce n’est pas une déception complète. C’est Diablo II, les amis.