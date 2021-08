“C’EST JUSTE…” – POURQUOI JE NE SOUMETRAI PAS ⋆ .

de Les temps d’éveil :

C’est juste deux semaines. C’est juste de rester à trois pieds l’un de l’autre. Il reste juste à six pieds l’un de l’autre. C’est juste ne pas sortir. C’est juste ne pas donner de poignées de main. C’est juste travailler de la maison. Ce ne sont que des commerces non essentiels qui sont fermés.

Ce ne sont que des bars. C’est juste des restos. Ce ne sont que des théâtres. Ce ne sont que des concerts. C’est juste de la danse. C’est juste du sport intra-muros. C’est juste une chorale.

C’est juste des services médicaux non essentiels que vous devez abandonner. Ce ne sont que des articles non essentiels que vous n’êtes pas autorisé à acheter. C’est juste ne pas pouvoir faire de l’exercice. Ce ne sont que des gymnases. C’est juste la fermeture de votre entreprise pendant un certain temps. Il ne fait tout simplement pas d’argent pendant un certain temps. C’est juste ne pas être en mesure de payer vos factures pendant un certain temps.

C’est juste un inconvénient mineur. C’est juste interdit de faire du covoiturage. Ce n’est tout simplement pas socialiser pendant un moment. C’est juste un masque. C’est juste ne pas voyager pendant un moment. Il ne s’agit tout simplement pas de serrer les gens dans ses bras pendant un moment. C’est juste le sexe missionnaire qui est risqué.

C’est juste ne pas voir votre famille et vos amis pendant un certain temps. Il ne s’agit simplement pas de rendre visite temporairement à vos grands-parents. C’est juste que vos grands-parents n’ont pas de visiteurs pour leur sécurité. C’est juste un anniversaire que tu dois sacrifier. C’est juste un Thanksgiving seul. C’est juste un Noël sans ta famille. C’est juste deux anniversaires que tu as dû sacrifier. Il ne célèbre tout simplement aucun événement marquant depuis un an et demi.

C’est juste temporaire. C’est juste une mesure de sécurité. C’est juste votre capacité à payer comptant. Il s’agit simplement de rechercher des contacts. C’est juste un examen de santé. C’est juste un contrôle de température. C’est juste un scan de votre visage. C’est juste une perte mineure d’intimité.

C’est juste un semestre. Il ne s’agit que de deux semestres. C’est juste un an dans la vie de votre enfant. C’est juste un semestre de plus. C’est juste un diplôme d’études secondaires.

C’est juste la naissance de votre petit-enfant qui vous a manqué. C’est simplement ne pas pouvoir être là pour vos proches lorsqu’ils sont malades ou mourants. C’est juste ne pas avoir d’enterrement. C’est juste en personne que vous ne pouvez pas faire le deuil avec vos proches. Il ne s’agit tout simplement pas d’assister à un service religieux. Il s’agit simplement de ne pas pratiquer certaines parties de votre religion.

Ce n’est que de la désinformation qui est censurée. Ce ne sont que les conservateurs qui sont censurés. Ce n’est qu’une partie de la science qui est censurée. Ce ne sont que les personnes qui ont des opinions opposées qui sont interdites en ligne. C’est juste l’opposition que la Maison Blanche vise pour la censure. Ce ne sont que de mauvaises opinions qui sont censurées.

C’est juste l’économie. Ce ne sont que les propriétaires de petites entreprises qui souffrent financièrement. Ce ne sont que les pauvres qui souffrent financièrement. Ce ne sont que les gens de couleur qui souffrent financièrement. C’est juste une souffrance financière. Ce ne sont que quelques petites entreprises qui ont dû fermer définitivement. Ce ne sont que quelques grandes entreprises qui ont fermé.

Il ne s’agit tout simplement pas de s’éloigner de plus de quelques kilomètres de votre maison. C’est juste un couvre-feu. C’est juste un bordereau d’autorisation. C’est juste être seul pendant deux semaines. Il est juste isolé socialement pendant un an.

Ce n’est qu’un vaccin. Ce n’est qu’une série de rappels. Ce sont juste des injections de rappel régulières tous les six mois. Il ne reste que deux semaines. Ce n’est qu’un verrouillage de plus. Ce n’est qu’une fois par semaine, deux fois maximum, que vous devrez prouver que vous êtes apte à participer à la société. Ce ne sont que les non vaccinés qui seront séparés de la société. C’est juste un examen médical.

Assez simple, non?

Putain, fais-le.

Mais lorsque vous additionnez tous les « justes », cela représente toute notre vie.

Depuis plus d’un an et demi, nous avons été privés de la capacité de vivre pleinement notre vie, de faire des choix significatifs pour nous-mêmes et d’exprimer nos valeurs comme bon nous semble.

C’est « juste » l’incapacité d’exprimer notre humanité et la négation totale de nous-mêmes. Toutes ces mesures ont servi d’interdiction d’exprimer extérieurement sa réalité interne valide et complexe. Ce genre de suppression de soi fait violence à l’âme même.

Tous ces « justes » soi-disant petits et soi-disant éphémères nous ont transformés en États totalitaires à partir desquels il ne semble pas y avoir de fin.

