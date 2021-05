C’est la bière la plus dégoûtante que vous puissiez essayer, et c’est un avertissement pour le changement climatique | Vie

Cette bière liquide foncée amylacée aux arômes fumés pourrait être la seule bière que vous pourrez boire dans quelques décennies en raison du changement climatique affectant l’agriculture.

Le changement climatique apportera de nombreux changements à l’écosystème, à la façon dont nous vivons, ainsi qu’aux aliments que nous mangeons ou aux boissons que nous consommons, et la bière pourrait devenir une denrée rare à l’avenir.

Mais quel serait le goût de la bière dans un avenir en proie au changement climatique? Maintenant, les brasseurs de Nouvelle brasserie belge ils ont créé la bière appelée Bière de terre brûlée Fat Tire, faite avec ces ingrédients de mauvaise qualité qui résistent aux effets du changement climatique pour que vous compreniez, que cette saveur de bière que vous aimez tant, pourrait disparaître très bientôt.

Tel que rapporté par Dailymail, la bière à tirage limité a été présentée il y a quelques jours coïncidant avec la Journée mondiale de la Terre. La bière Fat Tire Torched Earth Ale a un goût terrible et a été brassée avec des malts fumés pour imiter l’impact des incendies de forêt. D’autre part, au lieu de l’orge typique, des céréales résistantes à la sécheresse telles que le millet et le sarrasin ont été utilisées. Enfin, le houblon habituel a été remplacé par des pissenlits au goût amer et à effet laxatif.

Ils affirment que leur bière “ne gagnera aucun prix, mais cela rend les risques du changement climatique visibles pour les amateurs de bière du monde entier”.

Le logo Torched Earth Ale représente le vélo rouge emblématique de la société dans un paysage dévasté, ses pneus en caoutchouc fondant. Dans l’annonce imprimée, vous pouvez lire que “l’avenir de la bière est là, et elle a un goût horrible”.

La “bière du futur” est produite dans une édition très limitée qui a été initialement distribuée dans les principales tavernes de la marque à Fort Collins (Colorado) et Asheville (Caroline du Nord).