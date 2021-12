C’est la BMW électrique la plus rapide qui existe | Moteur

Les BMW électriques ont suffisamment de puissance pour faire face aux voitures électriques les plus puissantes du marché. Quel est le plus rapide ?

Les BMW électrique Ils ont assez de puissance pour faire face aux voitures électriques les plus puissantes du marché. Dans cette ligue, les grands constructeurs allemands se battent contre Tesla, qui sait épater ses clients avec des accélérations musclées. Mais sans quitter la marque munichoise, quel est le modèle qui accélère le plus vite ? Quelle BMW électrique réalise le 0-100 km/h le plus rapide ?

La gamme BMW sur le marché électrique s’articule autour de la i, la famille qui a inauguré la BMW i3 et qui compte de plus en plus de membres. De cette façon, nous avons le BWW i3 susmentionné, l’accès électrique, pour passer au SUV, à la BMW iX et à la BMW iX3. On retrouve également une berline d’armes électrique, la BMW i4, une voiture qui a version M.

Parmi les BMW électriques les plus puissantes qui soient vendues, écartant alors le dernier prototype de la marque, la BMW XM, on retrouve la BMW iX xDrive50 et BMW i4 M50. Le premier possède deux moteurs électriques qui fonctionnent en combinaison pour offrir pas moins de 523 chevaux. Dans le second cas, il nous arrive exactement la même chose, bien que le résultat soit 544 CV.

Tenant compte du fait que la BMW iX xDrive50 doit déplacer un poids de plus de 2 500 kg., tandis que la BMW i4 M50 pèse environ 300 kg. moins, a priori l’accélération de la berline sera plus énergique.

Et la vérité est que c’est le cas, car alors que l’iX le plus rapide fait 0-100 km/h en 4,6 secondes, l’i4 descend en dessous de quatre secondes avec un temps de 3,9 secondes. De même, la vitesse maximale dans la berline est plus élevée, avec 225 km/h par rapport à une vitesse maximale de 200 km/h.

Malgré cela, la BMW i4 M50 coûte 75 500 euros contre 104 150 euros pour la plus puissante iX. Bien sûr, le BMW iX est un SUV de grandes dimensionstandis que la BMW i4 est une berline de moins de 4,8 mètres de long.

