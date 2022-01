c’est la cause officielle du décès de l’actrice

La carrière de Betty White, un trésor inégalé dans la comédie américaine 2:58

. – L’actrice Betty White est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral six jours plus tôt, selon son certificat de décès.

La cause officielle de décès répertoriée dans le document du comté de Los Angeles obtenu par CNN est l’accident vasculaire cérébral, le terme médical désignant un accident vasculaire cérébral, lorsque le flux sanguin vers le cerveau est bloqué et provoque une détérioration due au manque d’oxygène.

Betty White est décédée à son domicile de Los Angeles tôt le soir du Nouvel An à l’âge de 99 ans.

Mieux connue pour ses rôles dans « The Golden Girls » et « The Mary Tyler Moore Show », White était l’une des célébrités préférées des gens, adorée depuis des générations.

Un événement cinématographique national aura lieu le 17 janvier, comme prévu, pour célébrer ce qui aurait été le centenaire de Betty White. Le film, qui sera projeté dans 900 cinémas à travers les États-Unis, suivra la vie quotidienne de White, mettant en lumière son travail et son fervent défenseur des animaux. Les funérailles de Betty White seront privées.