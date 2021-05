C’est la chose la plus folle que Google a annoncée à I / O, et les gens ne peuvent s’empêcher d’en parler – .

À ce stade, ceux d’entre nous qui couvrent la technologie pour vivre sont assez habitués aux démos et aux vitrines de produits qui promettent de la magie, une nouvelle percée révolutionnaire, un bond en avant qui promet de faire une brèche dans l’univers. L’hyperbole est de rigueur pour les géants de la technologie de la Silicon Valley comme Google – même si, parfois, la taquinerie à bout de souffle s’avère sans doute justifiée. Un bon exemple de cela est le projet Starline de Google, un nouveau système de chat vidéo qui a été dévoilé cette semaine lors de la conférence annuelle I / O du géant de la recherche.

Qu’il suffise de dire que la présentation a époustouflé les gens et que tout cela a l’air si magique et impressionnant que j’en ai besoin hier. C’est le genre de chose qui aurait certainement rendu l’année dernière, face aux inconvénients de la pandémie de coronavirus, beaucoup plus supportable.

Alors, quelle est cette chose, exactement? “Imaginez regarder à travers une sorte de fenêtre magique, et à travers cette fenêtre, vous voyez une autre personne, grandeur nature et en trois dimensions”, explique un article de blog d’entreprise du vice-président de Google, Clay Bavor. «Vous pouvez parler naturellement, faire des gestes et établir un contact visuel.»

Il a suivi via Twitter avec un résumé que ce système – qui est comme un affichage de chat vidéo sur les stéroïdes, en ce que ce que vous voyez est en fait une représentation 3D de l’autre personne, de sorte que l’on a l’impression d’être juste là devant vous – a été des années dans la fabrication. Pensez-y comme une fenêtre magique, explique-t-il, une fenêtre qui rassemble les familles, les amis et les collègues, même lorsqu’ils sont des villes ou des pays séparés.

Le projet de recherche Google Starline combine l’innovation matérielle et logicielle pour aider les gens à se sentir ensemble, même lorsqu’ils sont séparés en leur permettant de voir une autre personne, en taille réelle et en trois dimensions – https://t.co/ GyOXMIftBs #GoogleIO #AI #DeepLearning – Elie Bursztein (@elie) 18 mai 2021

Pour rendre ce système de chat vidéo possible, poursuit Bavor, Google applique «la recherche en vision par ordinateur, en apprentissage automatique, en audio spatial et en compression en temps réel. Nous avons également développé un système d’affichage de champ lumineux révolutionnaire qui crée une impression de volume et de profondeur qui peut être ressentie sans avoir besoin de lunettes ou de casques supplémentaires. »

Si vous regardez cette vidéo ci-dessus, vous aurez une idée de ce qui a tant impressionné les gens avec cette présentation. Le projet en est encore à ses débuts, selon Bavor, alors ne vous attendez pas à voir cela largement utilisé de si tôt. Des déploiements d’essai sont prévus avec des «entreprises partenaires» plus tard cette année.

«Pour commencer ce voyage, nous avons passé des milliers d’heures à tester le projet Starline au sein de Google en connectant des collègues entre la région de la baie, New York et Seattle», poursuit le billet de blog Project Starline. «Nous avons également organisé des démonstrations avec des partenaires d’entreprise sélectionnés dans des domaines tels que les soins de santé et les médias pour obtenir rapidement des commentaires sur la technologie et ses applications.»

En attendant, voici un échantillon de certaines des réactions sur Twitter de personnes qui ont été époustouflées par la technologie et le sentiment de présence qu’elle crée:

C’était sans conteste l’une des démos les plus cool que j’aie jamais vues. Peut-être que * le * plus cool parce que c’est si naturel – et il est évident que c’est le futur moyen de communication immersive à distance. Vous avez vraiment l’impression d’être dans la pièce avec l’autre personne. C’est sauvage. https://t.co/DPjRl87EKC – MG Siegler (@mgsiegler) 18 mai 2021

Project Starline est l’annonce la plus excitante de Google ces derniers temps C’est une fenêtre magique qui montre des hologrammes de personnes à qui vous pouvez parler Numérisation 3D en direct + affichages de champ lumineux

= la prochaine meilleure chose pour y être Imaginez cela, mais pour les créateurs et les célébrités maintenant. pic.twitter.com/qw0IawUe3q – Sai Krishna VK (@thesaitec) 18 mai 2021

Un projet de téléprésence 3D passionnant auquel j’ai été ravi de faire partie chez Google, vient d’être annoncé à Google I / O: Live 3D Scanning + Light Field Displays = la prochaine meilleure chose à être là https://t.co/sYN3Y8qP9L – Paul Debevec (@debfx) 18 mai 2021

