C’est la condition que Willem Dafoe a posée pour revenir interpréter le Bouffon Vert – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Enfin dans les salles depuis des jours maintenant, Spider-Man: No Way Home a ramené de nombreux grands méchants auxquels Peter Prker a été confronté grâce au multivers.

L’un d’eux est l’un de ses ennemis les plus mythiques, le Bouffon Vert, joué par Willem Dafoe dans la première trilogie du personnage réalisée par Sam Raimi en 2002 et est revenu sous une condition unique que l’acteur a imposée à Sony Pictures et Marvel Studios.

L’interprète, qui se met une nouvelle fois dans la peau du redouté Norman Osborn et de son dangereux alter ego, le Bouffon Vert, a confié au Hollywood Reporter qu’il ne voulait pas apparaître dans le nouveau film de la franchise arachnide s’il n’y allait faites-le avec un camée.

«Je reviendrai s’il y a quelque chose de vraiment bien. S’il ne s’agit que d’une brève apparition ou d’une brève apparition, je ne suis pas sûr de le vouloir. Si c’est quelque chose de substantiel, oui », a déclaré l’acteur à propos de sa présence dans Spider-Man : No Way Home.

Dafoe a poursuivi en expliquant qu’il est vraiment important pour lui de faire lui-même les scènes d’action et c’est pourquoi, lorsqu’il a parlé pour la première fois avec le réalisateur du film, Jon Watts et Amy Pascal, le producteur leur a dit qu’il ne veut pas que son personnage soit là pour « remplir des plans ».

« Je veux faire les séquences d’action parce que c’est amusant pour moi et c’est aussi vraiment impossible de donner la vérité ou le plaisir au personnage si vous ne participez pas à ces choses. Parce que tous ces moments d’action apportent des informations à votre relation avec les personnages et avec l’histoire et cela vous permet aussi… cela vous fait gagner le droit d’interpréter le personnage de manière ludique », a expliqué l’interprète.

Tom Holland lui-même, qui revient jouer Peter Parker dans son troisième film solo, a fait l’éloge de Dafoe lors d’une interview dans laquelle il a noté que c’était un rêve devenu réalité pour lui et a décrit les scènes de combat avec lui « aussi folles que terrifiantes », notant que le Bouffon Vert est l’un des meilleurs méchants que Spider-Man ait affronté au sein du MCU.