C’est la Coupe du Monde de F1 après le Grand Prix du Brésil

14/11/2021 à 20:57 CET

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté sa sixième victoire de la saison au Brésil et resserre à nouveau la lutte pour la Coupe du monde avec Max Verstappen (Red Bull). Le coureur néerlandais, qui a terminé deuxième sur le podium et a également ajouté deux points dans la course au sprint de samedi, laisse Interlagos avec 14 points d’avance au championnat sur son rival britannique. Il reste trois grands prix (le Qatar et l’Arabie saoudite sans précédent et le dernier chapitre à Abu Dhabi, le 12 décembre) pour le splendide pouls que tous deux offrent cette saison à résoudre.

Au classement des équipes, la victoire d’Hamilton et la troisième place de Bottas sur le podium (qu’il a également remporté samedi et qui a ajouté 3 points) place Mercedes devant Red Bull (11 points).

Le week-end prochain au Qatar, la F1 se prépare pour une autre bataille à la limite.

Voici comment se déroule la Coupe du monde (19 sur 22)

1. Max Verstappen (PB) 332,5 points

2. Lewis Hamilton (GBR) 318,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 203

4. Sergio Pérez (MEX) 178

5. Lando Norris (GBR) 151

6. Charles Leclerc (MON) 148

7. Carlos Sainz (ESP) 139,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 105

9. Pierre Gasly (FRA) 92

10. Fernando Alonso (ESP) 62

11. Esteban Ocon (FRA) 50

12. Sébastien Vettel (ALE) 42

13. Lance Promenade (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (JAP) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Kimi Räikkönen (FIN) 10

17. Nicolas Latifi (CAN) 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0

Équipement

1. Mercedes 521,5 points

2. Red Bull 510.5

3. Ferrari 287,5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. Alpha Tauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Roméo 11

10. Haas 0