C’est la couverture de SPORT

08/12/2021 à 00:07 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça dépend de lui-même et sortira tout pour le miracle sur le terrain du Bayern pour aller au deuxième tour de la Ligue des champions. Xavi est confiant et fait appel à l’épopée des nuits magiques Blaugrana : « Nous voulons changer l’histoire & rdquor ;.

En Ligue des champions, le Real Madrid a battu l’Inter et est devenu premier du groupe, l’Atlético connaît une qualification épique pour les huitièmes de finale et Villarreal et Séville ne peuvent pas se permettre de perdre.