C’est la couverture de SPORT

09/12/2021 à 00:33 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça est sorti des huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans après une phase de poules catastrophique. Les Blaugrana étaient encore une fois très inférieurs au Bayern et joueront désormais la Ligue Europa à partir de février.

Xavi assure que « le Barça ne mérite pas ça » et qu’à partir d’aujourd’hui « une nouvelle ère commence & rdquor;. De plus, Séville tombe contre Salzbourg et est également absent de la Ligue des champions alors que Villarreal n’a pas pu jouer à cause de la neige.