10/12/2021 à 00:01 CET

« Ferran Torres, prêt » est le titre le plus important sur notre couverture aujourd’hui, vendredi. Le Barça relève l’offre pour le joueur de Manchester City et l’accord commence à se rapprocher de plus en plus.

En plus du marché en code Barça, les femmes agressent l’Emirates Stadium, Naples et la Lazio sont les dangers en Ligue Europa, Villarreal entre en huitième de Ligue des champions et l’avant-première basket Barça-Madrid.