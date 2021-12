C’est la couverture de SPORT

10/12/2021 à 23:44 CET

« Final Bid for Haaland » est le titre le plus important de notre couverture ce samedi. Le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern et le Real Madrid seront en première ligne pour tenter de s’emparer du convoité attaquant norvégien.

Le Barça a besoin de signatures et, en plus de Haaland, il existe un plan d’urgence pour le marché d’hiver. Sur notre couverture d’aujourd’hui figure également la victoire du Barça sur Madrid en Euroligue et le retrait d’Ansu Fati jusqu’en 2022.