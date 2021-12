C’est la couverture de SPORT

11/12/2021 à 23h30 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça est obligé d’améliorer son image européenne pour ne pas perdre également le train de la Ligue. A Pampelune, le coach va récupérer le 3-4-3 avec Luuk de Jong comme référence offensive et assure que : « Il faut faire un reset. le club ne peut pas être installé en défaite & rdquor ;.

De plus, l’Atlético veut arrêter le Real Madrid, qui est actuellement leader et l’Espanyol règne dans la folie après avoir battu Levante. De plus, en Formule 1, Hamilton et Verstappen disputent le championnat dans une finale de crise cardiaque.