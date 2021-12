C’est la couverture de SPORT

13/12/2021 à 00:00 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, une cruche d’eau froide pour le Barça dans les dernières minutes après avoir pris deux fois la tête du tableau d’affichage. Nico et Abde ont marqué et les enfants ont été les meilleurs dans une équipe trop fragile qui n’a pas pu tenir le résultat.

Le Real Madrid est plus leader après avoir remporté le derby contre l’Atlético et le Barça féminin a remporté la classique à Di Stéfano. De plus, Barcelone participe au tirage au sort de la Ligue Europa et les huitièmes de finale de la Ligue des champions seront également annoncés. En Formule 1, Verstappen a remporté son premier titre mondial après une arrivée très serrée avec Lewis Hamilton.