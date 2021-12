C’est la couverture de SPORT

13/12/2021

Le 14/12/2021 à 00:47 CET

SPORT.es

Aujourd’hui, en couverture de SPORT: Double bombe. Au tirage au sort de la Ligue Europa : le Barça n’a pas eu de chance et c’est Napoli, le rival le plus difficile à atteindre les huitièmes de finale. En Ligue des champions, Le Real Madrid affrontera le PSG de Messi, Ramos et Mbappé après un tirage scandaleux qui a dû être répété.

A la clé du Barça, le Barça annoncera cette semaine que ‘Kun Aguero il doit se retirer du football. Aujourd’hui, à 18h00, le Barça jouera l’hommage à Maradona en Arabie Saoudite.

Pedro Oui martres Ils sont en or : Le Tenfeño reçoit le Golden Boy et martres, la Joueuse d’Or.