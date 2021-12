C’est la couverture de SPORT

20/12/2021

Le à 23:53 CET

« Horizon Champions » est le titre qui occupe une bonne partie de notre couverture ce mardi. Le FC Barcelone joue un match clé contre Séville dans son aspiration à entrer dans le top quatre, l’un des grands buts de la saison.

En plus de l’avant-première du duel Séville-Barça, Il met également en lumière le classique qui sera vécu en Ligue des champions féminine lorsque le Barça et le Real Madrid seront jumelés. en quarts de finale. Egalement en couverture, le principe de l’accord Barça-Cavani et le positif au coronavirus de Rafa Nadal.