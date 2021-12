C’est la couverture de SPORT

22/12/2021 à 01:06 CET

« Un point d’espoir » est le titre principal de la couverture SPORT de ce mercredi 22 décembre. Le Barça ajoute un point de sa visite à Sánchez Pizjuán, dans un match où les hommes de Xavi Hernández méritaient plus. Les Catalans ont clôturé l’année à deux points des positions de la Ligue des champions.

Le Sport Values ​​Gala est l’autre grand titre de la couverture. La célébration de la IV édition du Gala, qui s’est tenue au siège du Comité Olympique Espagnol à Madrid, a été une fois de plus unique et inoubliable. L’aperçu de Club d’athlétisme – Real Madrid, avec onze victimes pour Ancelotti, le signature de Cavani et la dernière ligne droite de ‘Culebrón Dembélé’ Ils sont également sur la couverture.