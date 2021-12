23/12/2021 à 00h43 CET

« DÉPOSÉ ! » est le titre qui occupe une bonne partie de notre couverture ce jeudi. Ferran Torres est très proche de devenir un nouveau joueur du Barça, renforçant ainsi le complot offensif de l’équipe du Barça.

De plus, notre couverture met également en lumière la préparation d’Ansu Fati pour revenir au plus vite, le retour du Barça en basket au Palau Blaugrana contre Unics Kazan, la victoire du Real Madrid à San Mamés et la défaite du Barça féminin face au Madrid CFF.